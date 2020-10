Nadine Lustre, ilalantad na ang kanyang ‘Wildest Dreams’!

ADVERTISING

MISS NA MISS na ng kanyang ever loyal supporters si Nadine Lustre. Simula kasi nang ma-implement ang Enhanced Community Quarantine sa bansa noong Marso ay padaplis-daplis na lang ang labas ng sikat na aktres. Maliban sa mga endorsement shoots and promotions, ang ginawang online concert nila ng ex-boyfriend na si James Reid para sa isang telecom network ang huling nilabasan ng dalaga na mahaba-haba.

The long wait is finally over dahil ngayong October 16 ay ilalantad na ni Nadine ang kanyang “Wildest Dreams“. Ooops… hindi ito sexy DVD ha? Ito ang kanyang bagong awitin mula sa Careless Music Manila at hula ng mga fans ay malapit na rin ilabas ang kanyang bagong full album na dapat ay noong second quarter ng taon pa nailabas.

Nagpost si Nadine sa kanyang Instagram ng pre-order link para sa ‘Wildest Dreams’. Katulad ng inaasahan, naging ‘wild’ din ang fans niya at trending agad ang ‘Nadine Lustre’, ‘Wildest Dreams’ at ‘Wildest Dreams is Coming’. Ang bongga, ‘diba?!

Kung tama ang aming pagkakaalala, 13 tracks ang pasok sa full-length album ni Nadine na mas magiging personal kumpara sa kanyang unang album na inilabas noong kasagsagan ng kasikatan ng tambalan nila noon ni James Reid.

Excited na kami sa bagong album ni Nadine. Alam naman natin lahat na maraming pinagdaanan ang aktres sa kanyang pamilya, karera at maging ang kanyang lovelife. Nawa’y sa pamamagitan ng kanyang much-awaited album ay mabigyan ng kasagutan ang mga katanungan ng mga fans. Pakinggan ang preview ng ‘Wildest Dreams’.

Kung gusto ninyong suportahan si Nadine ngayon pa lang, maaari niyo nang i-preorder ang kanyang bagong kanta. Goodluck Nadine!