Nadine Lustre at Maja Salvador, sanib-puwersa sa pagpapainit ng extended summer!

SUMMER IS STILL HERE! Yes, ramdam na ramdam namin ang init ng summer hindi lang dahil sa sobrang lagkit ng katawan dahil sa humidity (kahit pa umuulan-ulan na paminsan-minsan) kundi dahil sa bagong campaign ng isang sikat na international clothing line na naglabas ng bagong selection ng kanilang swimwear line.

Last year ay napili si Nadine Lustre bilang Pinay endorser ng Selected by Nadine, ang special swimwear collection ng H&M. Naging matagumpay ang campaign na ito lalo pa’t na-soldout agad ang ilan sa mga disensyo na si Nadine mismo ang pumili at marami ang nainspire sa sexy beach body na ipinakita ng aktres na litaw na litaw sa kanyang summer campaign photos.

Ngayong 2020 ay nagbabalik si Nadine Lustre at this time ay kasama naman niya ang fellow Kapamilya actress na si Maja Salvador sa panibagong swimwear collection na ngayo’y upgraded na to ‘Swim Essentials by Nadine and Maja’. From PHP 499, puwede na kayong mamili sa 140 designs at mabibili na ito sa H&M stores nationwide simula June 18!

Perfect ito para sa mga gustong mag-upgrade ng kanilang swimwear o ‘di kaya sa mga fans ng dalawang dalaga. Para sa amin, perfect ang combination nina Nadine at Maja dahil pareho silang sexy, talented, fearless at Pinay na Pinay!

Fun, chill and relaxing ang vibes ng bagong promotional video ng Swim Essentials by Nadine and Maja kung saan kitang-kita na masaya ang dalawang dalaga sa beach habang nagpo-pose at binubuhat pa ang isa’t isa. Parang magbestfriends o mag-sister lang na nag-roadtrip at napagtripan na mag-swimming sa beach ang peg ng dalawang ito, huh! We love it so much! Nakakamiss tuloy mag-beach trip!

Thinking about it, why not make a music, movie or TV collaboration with Nadine and Maja as sisters? Siguradong magugustuhan ito ng mga fans nila!