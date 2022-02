NABUDOL? Herlene ‘Hipon Girl’ Budol, hindi nahawakan ang kinita sa kanyang vlog channel

DAHIL sa mahigit 1.5 Million subscribers ng kanyang nilunsad na YouTube channel, marami ang nag-assume na nakakaipon na ng maraming datung ang sexy comedian na si Herlene Budol na kilala rin bilang ‘Hipon Girl‘.

Maliban sa muling pag-usbong ng karera sa showbiz, good source of income din dapat sa dalaga ang kanyang vlog channel na marami-rami na rin ang laman. Inumpisahan niya ito noong April 2020, pero dumami lalo ang followers nito pagkatapos ng kanyang trending interview with Toni Gonzaga at ang pagregalo sa kanya ni Alex Gonzaga ng Gucci bag.

Ikinagulat ng marami ang rebelasyon ni Herlene ngayong araw sa pamamagitan ng kanyang social media accounts. Aniya, wala raw siyang kinita sa una niyang vlog channel dahil niloko siya ng taong pinagkatiwalaan niya.

“Marami akala mayaman na ako dahil maraming views at daming subs ang Hipon Girl n’yo. Pero ang totoo wala ako nakukuha ni singkong duling mula nagsimula ang channel ko.

“Nakakalungkot lang isipin kasi kahit kani-kanino ako nagtiwala at binigay ko mga password para maka-access sila tapos kinahoy lang ang sahod ko.”

Sa wakas ay may manager na ito ngayon na si Wilbert Tolentino, na kilala rin bilang manager ni Daisy ‘Madam Inutz’ Lopez. As early as now ay ginabayan na siya ng kanyang bagong ‘Kuya Wil’ sa pagbukas ng sariling dollar bank account para sa kanya na didiretso ang kanyang mga future sahod.

Ayon kay Herlene, isang ‘answered prayer’ ang pag-aalaga sa kanya ngayon ni Wilbert Tolentino. Idagdag pa na present din si Madam Inutz for moral support sa kanyang bagong kapatid.

Nakakalungkot na hindi si Herlene ang nakinabang samga pinaghirapan niya sa kanyang vlog channel. Sana ay nasa tamang management na siya ngayon na talagang aalagaan siya bilang isang talent and most importantly, bilang isang tao!

Pagdating naman sa kanyang showbiz career ay patuloy lang ang mga proyektong dumarating sa dalaga. Pasok siya sa cast ng upcoming romance-comedy series ng GMA-7 na ‘False Positive’, kung saan siya ay gaganap bilang Maganda. Bida sa programa sina Glaiza de Castro at Xian Lim.

Maliban sa kanyang regular show ay madalas din mag-guest si Herlene sa iba’t ibang programa ng Kapuso Network. Nasulyapan namin sa teaser na this Sunday ay siya ang bida sa upcoming episode ng Regal Studio Presents na ‘Gayuma Girl’. Go lang ng go!