Naanakan ni DJ Loonyo lumantad at kinontra ang life story ng dancer sa ‘MPK’

KINONTRA ng dating girlfriend ni DJ Loonyo na si Aika Flores ang ilang detalye sa lumabas na life story ng controversial na dancer artist and choreographer sa Magpakailanman ng GMA-7.

Sa mahabang post ni Aika sa kanyang Facebook account ay inilahad niya kung paano sila nagkakilala ni DJ Loonyo (Rhemuel Lunio) at ang mga pinagdaanan niya dito.

“To RHEMUEL LUNIO aka DJ LOONYO,

“MAN! mukang di ko na kayang palagpasin tong araw na to gaya nung mga pinalagpas kong mga araw nung lumabas yung picture nating dalawa sa sobrang ka famousan mo at binash ako dahil nga naman ang pogi mo po e no at sino ba naman ako? sino nga ba naman ako ha?

“Ako po yung nanay nung anak ni rhemuel na sinalaysay niya sa isang show ng GMA.

“Di ko na mapigilan di magsalita kasi SOBRA NA. Sobrang pagmamalinis at kasinungalingan na ng taong to. Di ko naman na kailangan talaga pabanguhin pangalan ko as his ex girlfriend pero as the mother of his child sobra na,” simulang bahagi ng kanyang post.

Ibinahagi rin ni Aika kung paano sila nagkakilala ng sikat na dancer ngayon sa internet.

Kuwento niya, “Nakilala ko siya sa isang show kung saan dancer ako don at contestant sila. Group nila is from CDO so nakistay lang sila sa may mabuting pusong tumulong sa group nila sa Mandaluyong.

“Nanligaw siya sakin, nagpaligaw ako (buhay ng dancer). During the ligawan time meron nagmessage sakin, girl siya (di ko na lagay name niya as respect) tinanong ako kung gf ako ni Rhems kasi nga may gf daw sa CDO. Nagulat ako at agad kong sinabihan si Rhems na wag na manligaw.

“Dineny ni Rhems si ate girl from CDO. Ang sabi niya sakin “sponsor” niya daw, kusa daw nagbibigay ng tulong sa kanya financially. Since uto-uto pa ako non at gusto ko talaga siya binigyan ko ng chance, lakarin ba naman ang Manda to Sta. Ana Manila tapos may paiyak iyak pa. Pinakausap pa mama niya sakin sa phone so mas naramdaman kong wala nga siyang gf sa Cagayan dahil pinakilala niya ko sa mama niya as gf niya.”

Isinama raw siya ni DJ Loonyo sa CDO para ipakilala sa parents nito. Two weeks lang dapat siyang magbabakasyon sa CDO pero tumagal ito ng five months dahil wala siyang pambili ng plane tiket pabalik ng Maynila.

“Nag stay ako sa kanila for 5 mos na ang usapan e 2 weeks. Usapan namin ako bili plane ticket ko papunta CDO siya pauwe ko Manila. Since di niya ko binibilhan ng ticket pauwe di ako makahingi sa family ko (dahil di alam nasa cdo ako) nangutang ako sa friend ko para makabili ng ticket pauwe ng Manila kasi sobrang hindi na ako okay sa relasyon namin.

“Sino ba naman di magseselos kapag nahuhuli mo katext pa niya ex niya (yung SPONSOR niya daw, ilang beses), hahanapin mo palagi sa umaga magugulat ka nasa CR palaging dala ang laptop wala ka naman naririnig na sounds. Babae ako, di ako robot na walang pakiramdam para di magselos at panahon na yun di ko alam na buntis ako. BINUNTIS MO AKO AT ALAM MO YUN,” lahad pa niya.

Patuloy ni Aika, “Night before ng flight ko going back to Manila nag pregnancy test ako at nag positive (2 mos. na pala). NAG-USAP TAYONG DALAWA.

“Sinabe ko sayong buntis ako, sabi mo “ALAM KO.” Tinanong kita kung pananagutan mo ba yung bata dahil ako itutuloy ko, ang sabi mo “OO MAHAL KITA, MAHAL KO YUNG BATA”.

Pinasunod ni Aika sa Maynila si DJ Loonyo pero unti-unti niya raw naramdaman ang panlalamig nito hanggang nakatanggap siya ng isang tawag.

Ani Aika, “Isang araw bigla kang tumawag sakin, tanda mo pa ba? GUSTO MO IPALAGLAG YUNG BATA. Nagmakaawa ako sayo sa phone na para sa bata ayusin natin. Sobrang depressed ko non alam mo ba? Na nilunok ko pride ko para sa bata. Nagkasundo tayo ule sumunod ka sa Manila at kinausap natin parents ko. Don tayo nag stay samin.

“MAMA KO naglalaba ng damit mo, di tayo nagseshare sa gastos sa bahay (naintindihan nila kasi wala ka pang work).”

Kahit anim na buwan na pagbubuntis ni Aika ay sinusuportahan pa rin niya ang pagsasayaw ng boyfriend. “SINUPORTAHAN KITA. Ginamit mo pa kami ng anak kong rason para makapasok ka sa pangarap mong grupo — “Rockstars.” Sabi mo pa “manganganak na kasi asawa ko need ko na magwork, gusto kong work yung passion ko rin,” wika pa ni Aika.

Muling nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang magkasintahan dahil sa isang FB post na nauwi para iwanan ni DJ Loonyo si Aika na nine months na noon.

“Sabi mo sa akin, “sorry di tayo para sa isat isa.” Nagmakaawa ako, sabi ko kahit di na tayo magbalikan hintayin mo lang manganak ako dahil bawal sakin mastress. Kahit para sa bata nalang pero ayaw mo na talaga. Dedma ka na sa calls and texts ko. (KABALIKTARAN SA KWENTO MO DIBA?).

“Tapos after a month nalaman ko may gf kana pala. Napapanuod pa kita sa TV sumasayaw ang saya saya, buhay binata na parang walang responsibilidad na tinalikuran.

“Year 2014 isang taon na baby natin FIRST TIME mong mag reach out sakin. Nagtext ka gusto mo dalhin ko anak ko sa mall show niyo gusto mo makita. WOW!! Anak ko ang gusto mo pumunta sayo? Sa mall show niyo pa? Bakit? Papasikat ka para kunwari nagpapakatatay kana?

“Tumanggi ako, OO, dahil sinabe ko sayo kung gusto mo makita anak mo IKAW ANG PUMUNTA SAKANYA HINDI YUNG ANAK KO ANG PUPUNTA SAYO. Ano ginawa mo? After ng convo natin na yun, di ba wala na?

“TALIWAS NA NAMAN SA KWENTO MO DIBA?? SA KWENTO MO MAY PATABOY TABOY PA KONG GINAWA DAHIL PINUNTAHAN MO ANAK MO? KELAN NANGYARE YON???” giit ni Aika.

Nag-reach out naman daw ulit si DJ Loonyo sa kanyang anak noong 2017 kaya lang namatay na ang bata.

“2017 nawala ang anak ko. Madaling araw tinawagan agad kita. Tulog kapa non, sabi mo bihis ka lang punta ka na ospital. NASOBRAHAN KA ATA SA BIHIS KASI NAG BOOTS KAPA E AKALA MO ATA SASAYAW KA??

“First and last time mo nakita anak mo at sa ganong sitwasyon pa. Sana masakit nga sayo ng totoo. Kasi sakin SOBRANG SAKIT. Ikaw ang pinagbihis ko sa kanya sa burol niya. Sabi ko, first and last time mo siyang bibihisan kaya ikaw bahala. Oo, ikaw sumagot ng gastos sa chapel sa mga bayarin tapos naghati tayo sa bayad sa lupa para sa libingan niya.

“Bat ko sinasabe pa to? Kasi LAKAS MO PO! Pinagmamalaki mo sa CDO na ikaw nga gumastos lahat! Hanggang huli HAMBOG ka! At kung ikaw nga lahat, ano naman? Utang na loob parin ba ng anak ko sayo yun?” litanya niya sa dating karelasyon.

Maging ang titulo daw ng lupang pinaglibingan ng kanilang anak ay naging problema nilang dalawa.

“Pagtapos ng libing? DINALAW MO BA ULE?? kelan pa yun 2017 pa? 2020 na NADALAW MO BA??? mas gusto mo pa nga makita agad yung babae mo after quarantine kesa dalawin anak mo?? AFTER NG LIBING NIYA NI ISANG BESES DI MO NA SIYA DINALAW! KAYA WAG KANG PA VICTIM!” sumbat ni Aika sa dating kasintahan.

Sa last part ay nagbigay ng mensahe si Aika sa dating karelasyon.

“NANANAHIMIK NA ANAK KO. NANAHIMIK AKO NANG ILANG BESES. KAILAN BA MATATAPOS YANG PAGPAPASIKAT MO?? BIGYAN MO NAMAN NG KATAHIMIKAN ANAK KO DAHIL DI MO NA NGA SIYA BINIGYAN NG TATAY! TIGIL NA RHEMS! KUNG GUSTO MO MAGPASIKAT WAG KANA GUMAWA NG PANSARILING STORYA O KWENTO MO PARA BUMANGO KA! MABAIT KANG KAIBIGAN AT ANAK PERO SANA NAGING MABAIT KARING TATAY KAHIT DI NA AS PARTNER.

“NAWALA ANG ANAK KO NG DI KA NAKILALA. WALANG GUILT SA PUSO KO DAHIL ALAM NATING DALAWA NA IKAW ANG PUMILI NON. KAYA SANA KAHIT KONTI LANG PAKITA MO NAMAN NA MAHAL MO SIYA. WAG MO NA ICLAIM NA MINAHAL MO SIYA DAHIL AKO NASASAKTAN PARA SA ANAK KO,” pahayag ni Aika.

Sa kanyang Facebook account ay nag-post din si Aika ng old photo na buntis siya kasama si DJ Loonyo.

Caption niya sa photo, “Buntis na po ako niyan kasama “rockstars.” Support pa rin sa pagsasayaw niya. TALIWAS NA NAMAN SA KWENTO NIYA.

“Di ako nakikipagpagandahan dahil wala po ako non kaya wag niyo na ko ibash. karapatan ko lang sabihin yung totoo.”