‘MY WORLD’: Janella Salvador at Markus Paterson, kumpirmado na ang relasyon!

TRENDING ngayong gabi ang mga pangalang ‘Janella’ at ‘Markus’. Ang inaakala ng lahat na tahimik na Sabado ay naging maingay dahil walang kamalay-malay ang mga netizens na magpopost ang Kapamilya stars na sina Janella Salvador at Markus Paterson ng sweet somethings patungkol sa isa’t isa.

Yes, it’s official: Magdyowa na sina Markus at Janella!

Sa totoo lang, never naman nagdeny sina Markus at Janella na espesyal ang kanilang nararamdaman para sa isa’t isa. Hindi rin nila diretsahang inamin ang kanilang relasyon dahil na rin siguro sa pag-build up noon ng onscreen partnership ni Janella Salvador kay Joshua Garcia sa primetime TV show na ‘The Killer Bride’. Nagkaroon pa nga ng following ang ‘JoshNella’ lalo na’t may ilusyon ang mga fans na posibleng maging sila dahil hiwalay na noon si Joshua sa ex-onscreen and offscreen partner na si Julia Barretto.

Kahit na pinipilit noon sina Markus at Janella na magsalita, wala silang kinukumpirma pero wala rin naman itinatanggi.

Sa Twitter nagshare si Markus ng isang short yet very sweet video nilang dalawa ni Janella while slow dancing to ‘Mr. and Mrs. Jones’. Parehong nakaitim at in love na in love sa isa’t isa na talo lahat ng romantic scenes ni Janella sa mga naging onscreen partners niya. This is the real deal. This is love sealed with a kiss!

Hindi rin naman nagpahuli si Janella sa kanyang boyfie. Sa Twitter ay nagpost ito ng larawan na kuha sa Japan with the caption “The best hugs in the world from the best potato in the world.”. Grabe! Sana ALL!

Ilang beses na rin naispatan ang dalawa noon na magkasamang nagliliwaliw sa Boracay at sa Metro Manila. Tila ‘open secret’ naman na ‘yata ito sa mga taong nakapaligid sa kanila at sa kanilang Twitter posts ngayong araw lang nabigyan ng linaw kung ano ba talaga ang estado ng kanilang relasyon.

Kunsabagay, baka naisip na rin ng dalawa na malaya na sila na ihayag sa buong mundo ang kanilang pagmamahalan. Wala nang restrictions sa parte ni Janella na aminin sa publiko kung sino talaga ang tunay na sinisigaw ng kanyang puso. Mukhang Markus is also the type of guy na tahimik lang at may respeto sa kung anuman ang makakabuti sa kanyang minamahal. Ngayon na walang katiyakan ang takbo ng kanilang showbiz careers, at least free na sila to move and show their love for each other.

Para kina Markus at Janella, congratulations, goodluck and stay in love!