MULI: Bea Alonzo’s Dramatic YouTube Comeback

OCTOBER is Bea Alonzo‘s birthday month. As she turns 32 years old, tila handa na mag-umpisa at magmahal MULI ang Movie Queen of our Generation. Alam naman natin lahat na brokenhearted ang dalaga in the past few months dahil sa ginawang panggu-ghosting sa kanya ng ex-boyfriend na si Gerald Anderson para i-pursue ang naging co-star nito sa Between Maybes na dating stepdaughter pa nga sa teleserye na si Julia Barretto.

Maliban sa upcoming teleserye with Richard Gutierrez, fulfilling her other dream as a writer sa pamamagitan ng pag-aral ng scriptwriting with Ricky Lee at ang tsikang may reunion movie sila ng kanyang onscreen partner na si John Lloyd Cruz, ang pagbuhay sa kanyang YouTube channel ang isa pang pinagtutuunan ng pansin ni Bea. Well, pain is part of love. Ang importante ay matuto tayong bumangon MULI!

Watch Bea Alonzo’s pasabog in her YouTube channel. Ganda, huh!

Happy Birthday ulit sa’yo, BEAutiful Bea! Shine bright like a diamond!