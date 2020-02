MOVING ON: James Reid at Nancy McDonie ng Momoland, tuloy na tuloy na ang pagsasama!

ADVERTISING

TULOY NA TULOY na talaga ang pagmu-move on ni James Reid. Kung noong nakaraang taon ay hindi pa ito desidido sa pakikipag-partner sa KPop star na si Nancy McDonie ng Momoland para sa ‘The Soulmates Project’ ng Kapamilya network dahil diumano sa kanyang former girlfriend, ngayon ay wala nang makakapigil sa bagong tambalan na inaabangan na ng mga fans.

Ngayon na break na sina James Reid at Nadine Lustre, wala nang hadlang sa pagtuloy ng highly anticipated project ni Antoinette Jadaone na matagal-tagal na rin pinag-uusapan. Just today, nagpost na ng bagong teaser pictures na parang look test nina James at Nancy as their characters in this new series na collaboration ng Dreamscape, iWant at Project.

May balita na pagkatapos ng initial announcement ay biglang nag-back out si James due to personal reasons. May tsika pa nga na nag-yes na si Joshua Garcia as replacement after the success of ‘The Killer Bride’. Just this year daw ay tumawag ang kampo ni James sa ABS-CBN at nakiusap kung pwede na siya na lang ulit ang male lead ng project.

Sa tingin namin, makakatulong ng husto kay James ang The Soulmates Project. Maliban sa tsansa na mapanood ng Korean audience ang serye, baka ito pa ang daan para mas lalong bumongga ang music career niya at maka-penetrate pa to a wider audience. Aminin natin: Oo at magaganda ang kanta ni James Reid na produced ng kanyang sariling kumpanya na Careless Music. Ang kaso, hindi ito maituturing na big hits sa Pilipinas. Pang-international talaga ang appeal nito at mas pwedeng maging vehicle ang ‘The Soulmates Project’

Who knows, baka si Nancy pala ang true ‘soulmate’ niya? Naks!

