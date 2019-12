MORE DARING LIZQUEN? Enrique Gil at Liza Soberano, magpapakilig muli sa ‘Make It With You’

ADVERTISING

NAGDIDIWANG na for sure ang loyal fans nina Enrique Gil at Liza Soberano o LizQuen dahil nakatakda na silang magbalik-teleserye in early 2020. Sila ang opening salvo ng kakiligan ng Kapamilya netwok via ‘Make It With You’.

Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood sa teleserye ang real-and-reel life couple na huling napanood sa action-fantaserye ‘Bagani’. This time ay balik sila sa pagpapakilig at lalo pang mas naging exciting dahil this time ay kinunan ang mga eksena sa Croatia at base sa trailer na ipinalabas kamakailan ay mas aggressive na ang karakter ni Liza na may pagka-budol-budol at ginagamit ang kanyang sex appeal para makaloko ng mga lalaking inosente na tulad ng karakter naman ni Enrique.

Lutang na lutaw ang natural na kagandahan, kaguwapuhan at kaseksihan ng dalawa sa trailer na inilabas ng ABS-CBN. Kitang-kita mo ang maturity nila. From Forevermore to Make It With You. Nakakatuwa lang talaga pagmasdan!

On the big screen naman ay big hit early this year ang ‘Alone/Together’ kung saan naganap na ang kauna-unahan nilang onscreen kiss na talaga naman inabangan ng mga loyal fans nila. Pinuri rin ang acting nila sa nasabing obra ni Antoinette Jadaone ay naging senyales na ready na ang LizQuen to take on more daring roles.

ADVERTISING

Are we going to expect much more kissing and sexy love scenes between Liza and Enrique? Abangan na lang natin!