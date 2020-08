Michelle Madrigal, sumailalim sa Breast Implant Removal Surgery

ADVERTISING

NAAALALA niyo ba ang sexy morena actress na si Michelle Madrigal? Una siyang nakilala bilang isa sa finalists ng kauna-unahang Star Circle Quest, kung saan nakasabayan niya sina Hero Angeles, Roxanne Guinoo, Joross Gamboa at marami pang iba. Lumabas ito sa ilang Kapamilya and Kapuso shows playing kontrabida or supporting roles.

Huli siyang napanood sa Pasion de Amor and just like her equally sexy but with bigger boobies sister Ehra Madrigal, she left showbiz.

Isa nang happily married mom si Michelle at nakatira na ito ngayon sa Texas state sa America. Kung noon ay napapanood natin siya sa mga drama soap operas and movies na nagpapasexy, nagpapakita pa rin naman ito ng alindog bilang fitness coach. Kamakailan lang ay nadiscover namin ang kanyang YouTube channel kung saan may mga home workouts ito, pero mas naging interesado kami sa kanyang three-part vlog series tungkol sa pagpapatanggal niya ng kanyang breast silicone. Yes, she had a breast surgery done bago ang kanyang hot pictorial noon for a men’s magazine noong 2007.

In one of her videos ay inamin nito na akala niya ay, ang pagkakaroon ng malaking boobs ang solusyon sa kanyang insecurities dahil compared sa kanyang ina at Ate Ehra na ‘gifted’ ang hinaharap, ang kanya ay saktong-sakto lang. Nang ma-offeran na magpose sa isang men’s magazine ay napagdesisyunan nito na magpadagdag ng boobs.

Dahil bata pa lang noon, agad siyang nagpadala sa kanyang insecurities. May boobs naman na siya noon kaya nga marami ang nag-aabang sa kanyang sexy pictorial, ngunit normal para sa mga young stars tulad niya noong panahon niya na maging conscious sa pangangatawan lalo pa’t nauso noon ang pag-transition ng mga graduates ng Starstruck, SCQ at PBB stars from pa-tweetums teen stars to sultry actresses. Natutunan ni Michelle na ang pagkakaroon ng malaking klebang won’t really help sa kanyang insecurity dilemma. “It’s all in the mind”, ika nga.

Ilan sa mga side effects ng kanyang breast implants included chest pains (na naranasan niya three years after her surgery) at doon niya inumpisahan ang kanyang research at nalaman niya na meron palang tinatawag na ‘breast implant illness’.

Panoorin ang kanyang three-part vlog about her breast implants removal journey. Kung ikaw ay napapaisip na mag-undergo ng breast implant removal surgery soon, mainam na panoorin at pakinggan ang first-hand experience ni Michelle.

Sa ibang vlog ni Michelle ay nakuwento nito na namimiss na rin niya ang showbiz life, pero ang pamilya at online fitness coaching business ang kanyang priority sa ngayon.