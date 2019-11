Mga sawsawera, hindi pa rin makuha ang isyu sa pagwo-walkout ni Morisette Amon

ADVERTISING

ANG DAMING bobo sa mundo na hindi maintindihan ang isyu ng pagwo-walk out ni Morrisette Amon sa show ni Kiel Alo last Wednesday evening na isinagawa sa Music Museum.

Nabasa nyo na ang salaysay ni Jobert sa Facebook, on-cam interbyu sa kanya sa mga social media platforms, napanood nyo na rin ang video ng interbyu ni Mario Dumaual na tinalakay ni MJ Felipe sa TV Patrol, etc.

Ang punto sa kaganapan ay ang pagiging unprofessional ni Morissete sa usaping ito.

Sa mga nagko-comment na hindi makaintindi at saliwa ang mga utak at walang “common sense” sa totoong pangyayari, ginawan na ng paraan ni Jobert na hindi siya magpeperform para maintindihan lang ang sitwasyon niya. But to save the producer’s face at maintindihan siya ng mga bumili ng ticket na sinuong ang trapik noong gabing yun ay hindi pa niya ginawa na magpakita sa tao (gayong nasa backstage na siya) para patunayan lang na andun siya at maging malinis ang reputasyon ni Jobert as show producer pero kumaripas pa rin siya na alis.

Sa trabaho, ang problema ay iniiwanan sa kubeta. Ang mga performers, artists, lahat tayo ay may pinagdadaanan pero alam natin ang responsibilidad natin when it comes to work.

Heard na after her drama that night , balik saya at tawa si Morisette sa birthday party ng kapwa niya singer na si Moira na isa din dahilan kung bakit gusto niya mauna sa sequencing para makaalis kaagad siya.

Pero baliw lang at may paltik ang taong inuuntog ang ulo sa simentong pader ang ginawa niya. More drama you want? Sadista ako! Sa susunod, mas effective na tumutulo ang dugo sa kauuntog ang ulo niya. Puno ng dugo. Gusto ko ang dramang yan. Mas cinematic. Parang horror movie.

Suggestion ko sa kanya is to consult a mental health doctor or a therapist na magaling sa mga psycho cases at pansamantala magpahinga na muna. Kung ako ang prospective show producer niya ay matatakot ako to get her service to perform.

Ayaw ko ng stress. Kawawa ang mga bumili ng tickets. Hindi patas. Mumurahin ko siya. Mabuti na lang cool pa rin si Jobert noong gabing yun sa backstage.

Kung ako sa sitwasyon ni Jobert, ayaw ko ng mga tao na may isyu sa personalidad dahil hindi ko keri i-handle ang mga tulad nila. Dapat pagaling muna siya. Umuwi muna siya sa Cebu at magpahinga.