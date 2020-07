Mga pelikula ni Lovi Poe sa Regal Films, mapapanood ng libre ngayong July

ADVERTISING

BONGGA talaga si Lovi Poe! Pagkatapos ng success ng digital movie nila ni Zanjoe Marudo na ‘Malaya’ sa iWant na shinoot pa sa Southern Italy ay tila may isa pang ‘Lovi Poe Film Festival’ na nagaganap sa official YouTube channel ng Regal Films.

Regally Yours presents Lovi Poe. Tila naisip ng isa sa biggest movie producer ng Pilipinas na bigyan ng focus ang ilan sa mga present Regal Babies by streaming their films for free on a limited time. Bilang opening salvo sa pa-quarantine gift ng Regal sa movie fans ay ang versatile na si Lovi Poe ang kanilang Artist of the Month for July 2020.

Last week ay napanood namin muli ang tatlo sa mga drama movies ni Lovi Poe under Regal Films: Ang kontrobersyal na ‘My Neighbor’s Wife’ with Dennis Trillo Carla Abellana at Jake Cuenca; star-studded drama ensemble na Yesterday, Today, Tomorrow with Maricel Soriano, Gabby Concepcion, Jericho Rosales and more, at ang riot comedy-drama love triangle film na ‘The Bride and The Lover’ with Jennylyn Mercado and Paulo Avelino.

Trending sa YouTube (at #13 as of writing) ang 2018 Comedy Film na ‘Woke Up Like This’ na pinagsamahan nila noon ni Vhong Navarro with Joey Marquez, Dionne Monsanto and Bayani Agbayani. 1.1 Million views na ito habang sinusulat namin ang article na ito. Ang isa pang comedy film para sa ‘Lovi in Comedy’ ay ang ‘My Valentine Girls’ kung saan isa si Lovi Poe sa mga leading ladies ni Richard Gutierrez (with Rhian Ramos, Solenn Heussaff and Eugene Domingo).

This coming week ay mga Horror Films naman ni Lovi ang ipapalabas. We guess na pasok dito ang isa sa mga Shake, Rattle and Roll episodes na gumanap ito bilang isang flight stewardess. Tingin din namin na pasok ang ‘Aswang’ nila ni Paulo Avelino at Guni-Guni with Benjamin Alves.

Ang huling presentation naman ay ‘Lovi in Sexy’. Sure na sure na mapapanood natin muli ang ‘Temptation Island’, na naging movie breakthrough role ni Lovi. Aminin natin – mas napansin siya ng fans and critics alike when she played the role of Serafina F. , ang yayamaning spoiled brat na nagpainit sa ulo nina Marian Rivera, Heart Evangelista, Solenn Heussaff at ang ‘yaya’ niya sa movie na si Rufa Mae Quinto. Ipapalabas na rin kaya nila ang ‘The Annulment’ na last year lang ipinalabas sa mga sinehan? What about ‘The Escort’ na napapanood na rin sa Netflix?

We are happy na si Lovi ang naisip ng Regal Films na bigyan ng focus ngayon. Maraming fans ang dalaga na sabik na sabik na mapanood ang kanyang mga pelikula.