Megan Young, inamin na pinagselosan noon si Andrea Torres dahil kay Mikael Daez

EARLY this year ay ikinasal sa isang intimate wedding ang longtime couple na sina Mikael Daez at Megan Young. Halos sampung taon din ang itinagal ng kanilang relasyon bilang magnobyo kaya naman marami ang natuwa nang finally ay nagdesisyon na ang dalawang Kapuso stars na mag-‘I Do’ sa isa’t isa.

Pero alam niyo ba na tulad ng normal na magdyowa ay may selosan din na naganap sa pagitan nila? Particularly, si Megan ang nagselos sa isang then-budding Kapuso leading lady at ito ay walang iba kundi ang unang ka-loveteam ng kanyang then-secret boyfriend na si Mikael Daez.

Matagal na sa showbiz si Megan Young. Nag-umpisa ito bilang contestant sa second batch ng reality-based artista search na Starstruck kung saan muntikan na itong mapasali sa Final 4 (si Ryza Cenon ang nanalong Ultimate Female Survivor at si LJ Reyes naman ang first princess). Kahit na hindi nito nakuha ang main prize ay binigyan pa rin ng mga acting and hosting projects si Megan bago ito nagdesisyong lumipat sa ABS-CBN para gawin ang kontrabida role sa Philippine adaptation ng I Love Betty Lea Fea na pinagbidahan nina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo.

Sa Kapamilya network ay nakagawa rin ito ng ilang lead and supporting roles hanggang sa dumating ang oportunidad na sumali sa Bb. Pilipinas at nanalo bilang representative ng bansa para sa Miss World 2013 pageant Luckily, naiuwi nito ang korona!

Sa kanyang pagbabalik-artista ay nagbalik din ito sa original home network niya na GMA-7 at nagbida sa remake ng Marimar at ilan pang Kapuso shows tulad ng Alyas Robinhood, The Stepsisters at Hanggang sa Dulo ng Buhay Ko.

Sa Alyas Robinhood ay nakatrabaho ni Megan ang dating pinagselosan na si Andrea Torres, na mas daring at sexy ang image sa programa.

Kung si Megan ay matagal na sa showbiz, medyo bago pa lang si Mikael Daez noong 2012 at biggest acting break niya ang pagiging leading man ni Andrea Torres sa remake ng Sana Ay Ikaw Na Nga, ang sikat na primetime show na pinagbidahan nina Dingdong

Dantes at Tanya Garcia noong 2001 – 2003. Dahil determinado si Mikael na mag-work ang chemistry nila ng bagong ka-loveteam na si Andrea, naisipan nito na ihatid one time ang kanyang onscreen partner sa kanilang bahay na ikinaselos ni Megan.

Para siguro kay Mikael noon ay no big deal ang kanyang very gentleman-ish gesture, pero for Megan, it is a ground for jealousy!

Ipinaliwanag ni Megan ang posibilidad na baka ma-misinterpret ni Andrea ang kanyang gesture at maisipan nito na baka gusto siya ligawan ni Mikael lalo pa’t single noon si Andrea. Siguro naman later on ay inamin na ni Mikael kay Andrea na sila na ni Megan Young kaya nagwork ang kanilang onscreen chemistry. Sa totoo lang, maganda ang tambalan nina Mikael at Andrea noon kaya naman nasundan pa ito ng dalawa pang seryes: Ang With at Smile at Ang Lihim ni Annasandra.

Ngayon ay happily married na sina Mikael at Megan habang going steady naman ang relasyon ni Andrea kay Derek Ramsay. Nahihiya pa nga si Megan ang kanyang pagseselos sa kanilang podcast. Well, that’s part of life at sa tingin namin ay naging

magandang hamon ang selosan chapter na ito sa kanilang dalawa.