ALWAYS ALL WAYS: McCoy de Leon at Elisse Joson, nagkabalikan na ba?

TRENDING ang ‘MCLISSE‘ sa Twitter kamakailan. Ang ‘McLisse’ ang tawag sa tambalan ng mga PBB housemates turned Kapamilya stars na sina McCoy de Leon at Elisse Joson.

Matagal-tagal na rin tayong walang naririnig mula sa dalawa bilang magka-loveteam. Ang huling TV project na kanilang pinagsamahan ay ang ‘The Good Son’ na halos dalawang taon na rin natapos. Sa big screen naman ay huli silang napanood sa Blacksheep film na ‘Sakaling Maging Tayo’.

Bakit nga ba biglang trending ang ‘McLisse’? Ito ay triggered ng pagpost ni McCoy de Leon sa Instagram ng isang larawan nila ni Elisse Joson with the simple yet sweet caption na ‘Always All Ways’. Sa larawan ay himalik pa sa boo ng dalaga ang binata. Ang tamis!

Hindi naman napigilan ng mga kaibigan nilang artista tulad nina Julia Barretto, Maymay Entrata, DJ Chacha, Dimples Romana at Melai Cantiveros-Francisco na magbigay ng kanilang well wishes para sa kanila.

Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin malinaw kung nagkabalikan nga ba ang dalawa, o isa lang ba itong pasilip sa isang possible reunion movie or TV project?

Is love really lovelier the second time around? Simula nang umalis sila sa Pinoy Big Brother House noong 2016 ay naging patok na ang tambalan nilang dalawa. Binibuild-up nga sila ng ABS-CBN Star Magic para maging isa sa next important loveteams nila. Patunay na d’yan ang pagkakasama nila sa ‘The Good Son’ at kalauna’y binigyan ng launching film na ‘Sakaling Maging Tayo’.

Kahit na early 2019 ipinalabas ang pelikula, early 2018 pa lang ay nagkakalabuan na sina McCoy at Elisse bilang real-life couple. Ito siguro ang dahilan kung bakit slightly awkward ang dalawa noong pino-promote nila ang pelikulang matagal na nilang tinapos.

Kung totoo na nagkabalikan na nga for real ang dalawa, sure kami na super happy ang mga loyal fans nila na hanggang ngayon ay hoping pa rin. Habang may buhay, may pag-asa!

Kung si McCoy de Leon ay lumipat na from Star Magic to Viva Artists Agency, si Elisse Joson naman ay isa nang certified singer. Inilabas na ang bago niyang kanta na ‘Halika Na’. Ito ay shinare pa nga ni McCoy sa kanyang personal Instagram account.

Whether this is for real or for reel (as in TV or movie project), happy kami for the two. These days, kailangan na rin natin ng kilig sa buhay natin, noh! Congratulations, you two!