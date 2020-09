McCoy de Leon tahimik sa balitang nagkabalikan na sila ni Elisse Joson

By

PINAG-USAPAN sa social media ang latest post ni McCoy de Leon sa kanyang Instagram account noong Lunes, August 31, ng larawan nila ni Elisse Joson sa isang yate habang hinahalikan niya sa noo ang dalaga. Maraming nag-assume na nagkabalikan na ang dalawa pero wala pang pag-amin mula sa kanilang kampo.

Sa huling interview namin kay McCoy ay inamin niyang nag-matured na siya ngayon sa pag-handle ng isang relasyon nang hindi binabanggit kung ang tinutukoy ba niya dito ay ang tungkol sa kanilang pagbabalikan ni Elisse.

Aniya, “Opo, mas matured na ako ngayon. Siyempre po mas dapat maging matured na ako lalo na sa ganitong edad ko. Dapat mas matured na akong mag-handle.”

Patuloy niya, “Siguro, masasabi kong mas alam ko na ngayon yung tama at mali. Tsaka maraming lessons na nabigay sa akin ang love na yon in a good way.

“Kasi dati ang tingin ko pag love parang time lang yan, ganyan. Na parang sayang lang yan sa time. Pangit pakinggan ha, kapag sinasabi mong sayang sa time, pero ngayon masasabi mong kapag binigyan mo rin ng time, mas magaan yung buhay mo.

“Parang mas nakakatulong din sa kung sino man yung nagpapasaya sa ‘yo at siyempre sa ‘yo din at sa tinatahak mo sa buhay lalo na kapag may problema ka, bukod siyempre sa family mo.”

Natagalan naman sa pagsagot si McCoy nang tanungin kung anong masasabi niya sa naging journey niya sa relasyon nila ni Elisse.

“Hmm… anong masasabi ko sa journey namin? Malaking part siya ng buhay ko na hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Kasi siyempre, siya yung una ko talagang ipinagmalaki sa lahat at alam ko at masasabi ko na worth it naman siya,” lahad ng binata.

Kay McCoy din mismo nanggaling ang pahayag na, “Okey naman kami ngayon,” na patungkol sa status ng relasyon nila ni Elisse.

Matatandaan na isa sa sinasabing dahilan ng hiwalayan nila ni Elissse noon ay ang kasamahan niya sa Hashtags na si Jameson Blake. Okey rin naman daw sila ngayon.

“Kami ni Jameson, actually gumawa pa kami ng pelikula no’n, eh. Ano naman kami ni Jameson, parang casual lang. Hindi naman kami sobrang close, hindi rin naman sobrang malayo – sakto lang.

“Wala naman ding masamang nangyari sa amin awa ng Diyos,” pahayag pa ng binata.