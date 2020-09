McCoy de Leon, lumipat ng Viva pagkatapos umalis sa Star Magic

ADVERTISING

PANGALAWANG contract artist ng Star Magic si McCoy de Leon na lumipat na sa Viva Artists Agency (VAA) para magpa-manage habang nasa kasagsagan ng pandemya ang bansa.

Unang nag-transfer sa Viva noong August 12 ay si Diego Loyzaga na nawala sa showbiz for almost 3 years para sa personal na dahilan.

By signing a contract with Viva, both McCoy and Diego now join the ranks of local celebrities like Sarah Geronimo, Anne Curtis, Yassi Pressman, Nadine Lustre, and James Reid.

Huling napanood si McCoy sa Star Cinema zombie movie Block Z last January. Naging part din siya ng teleseryeng 24/7 at FPJ’s Ang Probinsyano.

Samantala, ngayong nasa Viva na si McCoy ay hindi pa niya raw alam kung magkakaroon ba siya ng ka-love team dito o magso-solo na lang.

Aniya, “Gusto ko lang talagang maging aktor at kapag aktor ka hindi ka naman dapat mamili. Kung anong ibigay sa ’yo dapat yon yung pagtrabahuhan mo.”

Si McCoy ay dating ka-love team ni Elisse Joson na eventually ay naging magkarelasyon din. Kaya lang, dahil sa mga hindi iniiwasang pangyayari ay nagkahiwalay din sila.

Goal din ni McCoy habang nasa Viva ang makagawa ng magagandang pelikula na isasabay niya sa kanyang pag-aaral.

“Basta ngayon ang gusto ko lang ay makagawa ng pelikula at umarte. Masaya na ako na umaakting. Kumbaga, habang nag-i-school ako gusto ko lang ma-ano rin yung craft ko, nando’n ako sa ganung point,” wika pa niya.