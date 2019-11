McCoy de Leon itinago ang bimpong ipinampunas sa kanya ni Maricel Soriano sa syuting ng ‘The Heiress’

IBINAHAGI ni McCoy de Leon ang hindi niya makakalimutang experience habang katrabaho niya ang Diamond Star na si Maricel Soriano sa horror film na The Heiress na prinodyus ng Regal Entertainment.

“Suwerte ko kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at siyempre sa Regal na na-consider po nila ako kaya ang experience na ‘to, hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko,” simulang pahayag ng Kapamilya actor.

Naging parang nanay daw si Maricel sa kanya during the shoot of The Heiress.

“May time na pawis na pawis ako kasi laging naka-jacket yung karakter ko. Pawisan yung likod ko. Nagulat ako dahil biglang nandiyan na siya sa likod ko. Si Inay Marya, naglagay ng bimpo sa likod ko. Sobrang nagulat ako.

“Parang napakasuwerte ko na artista na naging nanay ko mismo sa set si Inay Marya. Yung bimpo niya, nandiyan sa akin, hindi ko nilalabhan. Nakatabi lang sa akin,” pahayag ulit ng aktor na medyo natatawa.

Ayon naman kay Janella, na-starstruck siya kay Maricel nung finally makasama na niya ito sa shooting ng The Heiress.

Reaksyon ng dalaga, “At first, sobrang na-starstruck ako sa kanya. And then, sabi niya sa akin, ‘Huwag kang ma-starstruck. Kailangan may sarili kang ano.’ So yon, naging comfortable na ako sa set with her and she’s really nice.”

Ang The Heiress ay ipapalabas simula Nov. 27 at magkakaroon ito ng celebrity premiere sa Martes, Nov. 26. Kasama rin sa horror film na idinirek ni Frasco Mortiz si Sunshine Cruz.