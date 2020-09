MAY PA-MANSYON NA: Derek Ramsay, desidido nang pakasalan si Andrea Torres?

ADVERTISING

FOR YEARS ay inabangan ng mga tao ang development ng love life ni Derek Ramsay with the showbiz girls na nakarelasyon niya. Mula kay Angelika dela Cruz to Solenn Heussaff to Angelica Panganiban to Cristine Reyes to Joanne Villablanca and now to Andrea Torres, hindi na kami nagtataka kung ang mga tao ay sobrang excited nang makita ang pagse-settle down ng Ultimate Hunk sa kanyang real-life leading lady na laging akala natin ay nahanap na niya, pero like any other fairytales, may mga balakid kaya nauuwi lagi sa hiwalayan.

Sa kanilang joint YouTube account na AnDrek Vlogs ay isang bonggang house tour ang ipinakita ni Derek na kasama si Andrea. Hindi lang ito basta bahay – ITO AY ISANG MANSYON!

Sa sobrang laki ng mansyon ni Derek, kailangan na two parts ng tour. Dito ay makikita moa ng sophisticated taste ng actor at swak na swak si Andrea na mamalagi dito. Hindi rin namin mapigilan na i-imagine ang dalawa in their sexy swimsuits habang naglolounge sa swimming pool area at nagshi-share ng sweet moments sa iba’t ibang parte ng bahay. Ang wild lang namin, noh? Ha-ha-ha!

Derek seems happy and comfortable with Andrea. Ayon sa ilang panayam kay Derek ay iba raw ang pakiramdam niya sa relasyon nila ni Andrea. Based din sa mga social media posts nila ay mukhang swak na swak din ang pamilya ng dalawa kaya mas magaan siguro ang over-all feel ng relasyong ito. Malaking factor din na family-oriented si Andrea at alam naman natin na very close si Derek sa kanyang parents. May mga moments na rin na kasama rin ng dalawa ang anak ni Derek na si Austin. Kung check na check nga naman sa lahat ng importanteng tao sa buhay ni Derek, baka ito na nga ang matagal niyang hinihintay!

Ito na rin kaya ang paraan ng paghahanda nina Derek at Andrea sa kanilang mga tagahanga sa nalalapit nilang pag-iisang dibdib?

Supposedly ay may reunion TV project ang dalawa sa GMA-7, pero wala pa kaming balita tungkol dito. Maganda sana kung magbida muna ang dalawa sa isang sexy-drama romance film bago sila magpakasal.

Congrats Derek and Andrea on your soon-to-be family mansion! Pa-experience naman n’yan! He-he-he!