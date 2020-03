MAY FAVORITISM? Xian Lim, sunod-sunod ang proyekto sa Viva

PANSIN KO lang dahil sunod-sunod kasi ang mga movies niya sa kompanya ng Pamilya Del Rosario.

Kapapalabas pa lang ng pelikulang UnTrue kung saan bida siya with Cristine Reyes as his screen partner na very out-of-the-box ang pelikula for a Xian Lim. Very model-type nga ang deskripsyon ng direktor sa kanya.

Now, as a “favorite” Viva Films contract artist, heto at may pelikula na naman si Xi na kasama sa First Summer Metro Manila Film Festival with Alex Gonzaga and Kylie Versoza as his leading ladies in Love the Way U Lie directed by RC delos Reyes showing soon on cinemas nationwide (postponed muna ang festival as of writing).

Anyway,para tuloy-tuloy ang promotion pelikula, tuloy pa rin ang pagpo-promote ng naturang romcom ni Xian with Alex and Kylie.

Isang romance-comedy ang peg ng film kung saan natatawa ako sa mga eksena nila ni Alex na ewan ko kung paano nairaos at naitawid ni Xian ang mga eksena nila gayong never ko pa yata napanood ang aktor mag-comedy.

ADVERTISING

Sa kanyang daily afternoon serye na Love Thy Woman sa Kapamilya Network, drama ang karakter ni Xian. Sa mga pelikula naman niya in the past, pang-feel good ang mga roles niya na minsan nagpa-sexy sa ilang mga eksena niya sa pelikula niyang Sin Island with kapartner Nathalie Hart.

Pag nagkataon at naitawid ng aktor ang pelikula niyang ito, sapul na niya ang lahat ng aspeto at genre na gusto subukan ng mga artista para sa kani-kanilang mga acting careers. Pero bet ng mga bekis, gusto nila na si Xian, sa susunod naman ay magpa-seksi ulit sa pelikula niya.