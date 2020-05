Marlo Mortel, susubukang mag-audition sa American Idol

ADVERTISING

INAMIN sa amin ni Marlo Mortel na ini-encourage siya ni Evelyn Cormier, 2019 American Idol finalist na ka-duet niya sa kantang Bones which he produced na mag-audition sa American Idol next year (2021).

“Nung nabanggit ko sa kanya na super fan ako ng Idol, sabi niya subukan ko daw sumali kasi magandang experience daw yon saka exposure. Susuportahan din daw niya ako pag nag-audition ako,” kinikilig na kuwento ni Marlo sa amin.

Dagdag pa niya, “And dream ko din naman yan. Kaya malay mo, di ba, in the future, kapag nagka-papers na ako. Ha-ha-ha.

“I’m really very happy, kasi knowing na ako yung fan niya sa AI na nanonood lang sa kanya dati tapos ngayon naka-duet ko pa siya which is a dream come true. Tapos just imagining to be on the show, it gives me chills! Pero wala namang masama mangarap, di ba?”

Ayon pa kay Marlo, malaking inspirasyon daw sa kanya ang international singing competition sa Amerika para pasukin ang showbiz.

ADVERTISING

“Actually, alam mo ba na ang American idol ang nag-inspire sa akin na umenter sa showbiz? Naiisip ko na dati yon, na sumali, pero para sa akin malabo siya kasi nandito ako sa Pilipinas. Kaya dito na lang ako sumali sa mga singing reality shows noon.

“Before pa naman nung sumali ako sa TNT (ng It’s Showtime), pangarap ko na makasali sa ganyan. Kaya kahit nasa GMA ako noon, umalis ako para mag audtion sa X Factor hanggang nagtuluy-tuloy na ako sa ABS-CBN. Super fan ako ng reality singing competitions,” pagtatapat pa ng singer-actor-host.

Samantala, nag-premiere ang Bones nila Evelyn sa IGTV, Facebook at Youtube channel ni Marlo noong May 19.

“Super pinaghirapan ko ito kasi ako lahat ang gumawa — from coordinating, editing at video shoot. Usually kasi ako lang ang nagsusulat then may gumagawa nung mga ibang bagay for me. Kaya masaya din ako na na-discover ko ito lahat ngayong lockdown.

“Nag-hire din ako ng best of the best sa music industry. Like yung nag-final mix nito ay si Tito Angee Rozul na isa sa pinakagaling na mix master sa bansa happens to be my dads close friend,” pagmamalaki ni Marlo.

Ang Bones na bahagi ng Love On Lockdown Originals ni Marlo ay hindi isang typical kilig-kilig duet. The song is about an undying love na mas matured and mysterious compared sa kanyang mga usual songs.

Mapapakinggan ang Bones sa mga susunod na araw sa Spotify at iba pang digital stores.