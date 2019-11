Maricel Soriano may shoutout sa mga baguhang artista: ‘Tularan nila yung attitude ni Piolo’

AYON kay Maricel Soriano nang humarap siya sa entertainment press para sa mediacon ng The Heiress, isa si Piolo Pascual sa hinahangaan niyang artista na dapat daw tularan ng mga baguhang artista.

Nakasama niya si Piolo sa pelikulang Mila at do’n daw niya nakita kung paano magtrabaho ang aktor.

Aniya, “Alam mo, ang palaging ginagawa kong ehemplo pagdating sa ganito, si Papa P. (Piolo) Si Piolo kasi, noong ginawa ko yung Mila, alam mo, napaka-professional and very punctual.”

Lagi din daw nagbabasa ng script si Piolo.

“He’s always in the set na nagbabasa ng script. Dala-dala niya yung unan niya at nagme-memorize ng script at walang kinakausap kundi yung script niya. Kaya sabi ko, noong panahon na yun, sinabi ko na ‘to, na sana, kung merong mga artistang baguhan o pumapasok pa lang sa pag-aartista, tularan nila yung attitude ni Piolo,” kuwento pa ng Diamond Star.

ADVERTISING

Kunsabagay, hindi lang naman si Maricel ang pumupuri sa working attitude ni Piolo. Marami sa mga taga-showbiz industry at co-actors niya ang nagpapatunay kung gaano kahusay makisama ang aktor.

Wala rin kaming nabalitaan kahit minsan na naging problema ito sa set or nagkaroon ng attitude problem. Very accommodating din si Piolo sa mga interviews at hindi nagdi-discriminate.

Sana nga ay tularan ng mga baguhang artista si Piolo para magtagal din sila sa showbiz, huh!

Meanwhile, kasama ni Marya sa The Heiress na showing on Nov. 27 sina Janella Salvador, Sunshine Cruz at McCoy de Leon. The film is produced by Regal Entertainment and directed by Frasco Mortiz.