Marian Rivera, balik-trabaho sa ‘Tadhana’

ADVERTISING

MISS NA MISS na ng kanyang mga tagahanga si Marian Rivera. Long overdue na kasi ang pagbabalik nito sa paggawa ng mga teleserye. S’yempre, ideally ang expectations mo sa isang Kapuso Primetime Queen ay may proyekto ito every year, ‘di ba?

Dahil sa hindi inaasahang global pandemic, ang supposed TV comeback projects sana ni Marian Rivera na ‘First Yaya‘ ay inatrasan na niya. Ito sana ang magsisilbing unang proyekto nila ni Gabby Concepcion na matagal-tagal na rin inaasam ng fans ng dalawa.

Simula nang siya’y maging certified Kapuso, naging leading ladies na ni Gabby ang ilan sa pinakasikat na leading ladies ng GMA-7 tulad nina Carla Abellana, Sunshine Dizon

at Jennylyn Mercado. Ika nga, si Marian na lang ang kulang!

Ang kaso, hindi naman talaga lahat ay makukuha natin basta-basta. Alam ng loyal fans ni Marian na #1 priority nito ang kanyang pamilya. Kakatapos lang magtaping ng asawang si Dingdong Dantes ng ‘Descendants of the Sun’ kung saan nirequire lahat ng cast, staff and crew nito na ma-lock-in para sumunod sa safety protocols. Hindi kaya ni Marian na iwanan ng matagal ang kanyang Zia at Ziggy. Si Zia ay kailangan tutukan sa kanyang online classes habang si Ziggy naman ay napakaliit pa.

Wala pa kaming balita kung may kapalit na si Marian sa programa (sayang naman kung hindi matutuloy!). Ang good news para sa fans ni Marian ay magbabalik-telebisyon pa rin ito!

ADVERTISING

Simula sa October 3 ay fresh episodes na ang mapapanood sa Tadhana, ang weekly drama anthology show na ang Primetime Queen ang main host. Swak para kay Marian ang set-up nila para rito dahil naka-work from home ang taping nito. At least, mapapanood niyo pa rin si Marian every week!

Sa comeback episode ng Tadhana sa October 3 ay magbibida ang kaibigang si Katrina Halili.