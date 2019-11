Marian Rivera at Rhea Tan hindi lang basta ‘boss-endorser relationship’ ang nabuo

ADVERTISING

HINDI NA lang basta boss-endorser relationship ang nabuo between Beautederm CEO Rhea Tan and Beautederm Home endorser Marian Rivera. Para na rin daw silang magkapatid. In fact, sis (sister) ang kanilang tawagan.

May pagkakataon din na binibisita ni Marian si Rhea sa kanilang bahay ni Dingdong and vice versa.

Bukod sa personal nilang relasyon inamin din ni Rhea na malaking tulong ang pagiging endorser ni Marian ng Beautederm Home para lalong ma-boost ang sales ng kanyang mga produkto.

Kaya naman walang pagdadalawang isip na ni-renew ni Rhea si Marian bilang endorser. Ginanap ang kanilang contract signing sa Luxent Hotel noong Huwebes, Nov. 7.

“Maligaya ako sa pag-represent ng Beautéderm Home,” sabi ni Marian.

“Pamilya ko na po ang Beautéderm Home. At home ako tuwing kasama ko sila at katrabaho ko sila. Laging siniguro ni Rhea na lagi akong kumportable at sobrang halaga sa akin ng partnership ko sa kanya.

“Nagpapasalamat ako at nirenew ako ng Beautéderm Home para sa isang bagong taon at humbled ako sa tiwalang binibigay nila sa akin,” sambit ni Marian.

Si Rhea naman ay mayroong very exciting news tungkol sa ini-endorse na produkto ni Marian.

“Beautéderm Home and Marian are currently developing new products na idadagdag sa line dahil sa tagumpay ng Reverie. Ramdam naming sa Beautéderm ang ‘Marian fever’ nung ni-launch namin siya last year at patuloy pa rin naming nararamdaman ito dahil sa very good sales ng Reverie.

“Ang saya-saya namin dahil kasama pa rin naming siya and we can’t wait to work with her again for another fruitful year,” wika pa niya.