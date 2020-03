Marco Gumabao, mas palaban kay Tony Labrusca pagdating sa hubaran

ADVERTISING

BIDA bilang leading men ni Lovi Poe sina Marco Gumabao at Tony Labrusca sa pelikulang ‘Hindi Tayo Pwede’ na showing pa rin sa mga sinehan. In fairness, lumalaban ang pelikula kahit pa may Coronavirus scare sa kasalukuyan. Marami pa rin ang interesado na mapanood ang sexy romance movie na ito na inspired sa pelikulang ‘Ghost’ nina Patrick Swayze at Demi Moore.

Parehong may love scenes sina Tony at Marco kay Lovi sa pelikula. Pinag-usapan ang mga torrid kissing scenes (as in with dila and all! Kaya nyo?!) ng dalawa with two of her leading men in different scenes. May kaibigan nga kami na nagsabi na gusto niya sabunutan si Lovi dahil dalawa sa youngest and hottest hunks natin ang tinuhog niya in one hot film, huh! Ang hirit naman ng mga beks, sana raw ay sina Tony at Marco na lang ang nagka-something para kahit sa big screen man lang ay matupad ang kanilang hidden fantasy. Nakakaloka!

Sa promotional photos pa lang ng pelikula na pinopost sa social media ng Viva Films ay naging all-out na ang nasabing production company sa kung ano ang maaasahan ng fans. Kahit na may mga topless love scenes sina Tony at Marco with Lovi, tanging si Marco lang ang may pa-surprise na butt exposure na kahit si Lovi raw ay nawindang dahil hindi siya nasabihan na gagawin pala iyon.

Hindi ito ang first time ni Marco na magpakita ng kanyang ‘behind’. Sa ‘Just a Stranger’ nila ni Anne Curtis last year ay may pa-surprise din na ganito si Marco na ikinaloka ni Anne. Mapapanood ang nasabing eksena sa Netflix.

Kung si Marco ay palaban sa pagbunyag ng kanyang flawless behind, si Tony naman ay may inhibitions pa.

Yes, ibinigay na ni Tony ang korona kay Marco kung hubaran din lang ang pag-uusapan. May ilan na surprised dito dahil akala nila, ito na ang next step ng binata pagkatapos ng kanyang epic ‘Glorious’ moment with Angel Locsin na ikinaloka rin ng mga beks at cougars alike. Mukhang mas gusto na yata ni Tony na mag-lielow sa pagbubunyag ng kanyang katawan sa mga pelikula niya. Who knows, baka dahil sa ‘Hindi Tayo Pwede’ ay na-inspire ito ni Marco na mas lalong maging daring in his upcoming projects? We’ll never know.

Showing pa rin in selected cinemas ang ‘Hindi Tayo Pwede’ na produced ng Viva Films mula sa direksyon ni Joel Lamangan at panulat ni Ricky Lee.