Marco Gomez ng Clique V, nag-uumapaw ang hotness sa bagong IG post

IBA ANG IMAGE na pino-project ngayon ng tallest member ng grupong Clique V na si Marco Gomez. Mukhang desidido ang binata na pangatawanan ang kanyang seksing image.

Sa latest post ni Marco sa kanyang social media account wearing a wet white shorts ay ginulat niya ang mga beki at kababaihan. Talaga namang nag-uumapaw ang kanyang sex appeal at hotness.

Mababasa din sa comment box ang iba’t ibang comments ng mga beki na halatang bet na bet ang kanyang photo, huh.

Ayon sa Austrian guy, natutuwa siya na maraming nakaka-appreciate ng kanyang good physique at pagiging sexy.

“I’m flattered that they liked it and they find it sexy,” natatawa niyang reaksyon.

Among the member of Clique V ay si Marco rin ang pinaka-liberated. In fact sa back to back concert ng Belladonnas at Clique V held last year ay pumayag pa siyang magsuot ng T-back sa isang production number.

“Wala namang malisya sa akin yon. I grew up in Austria and hindi isyu sa akin yung pagiging revealing. Hindi lang siguro sila sanay dito kasi nga conservative ang mga Pinoy,” he said.

Handa rin ba siyang magpaseksi sa pelikula if the role requires for it?

“No problem kasi it’s part of my job. I will gladly do it lalo pa kung talagang kailangan sa movie,” sagot niya.

Eh, how about a kissing scene with another guy?

“Yan ang hindi ko pa sure. Pero sana sa girls muna bago sa kapwa ko guy,” pabiro niyang pahayag.