MAPAPANGANGA KA SA GANDA! Jinkee Pacquiao, ipinasilip ang private luxury resort

AMININ MO: Bet na Bet mo manood ng mga house tours ng mga favorite celebrities and vloggers mo for inspiration and entertainment. May effect ito na kapag nakanood ka ng isang personality na mula sa hirap o humble beginnings ay narating nito ang tagumpay kaya naman nakabili at nakapag-invest ito sa iba’t ibang properties.

I-upgrade naman natin ‘yan. Manood naman tayo ng isang Private Luxury Resort Tour! Only a chosen few ang makaka-afford nito sa Pilipinas at isa na ‘ryan ang Pamilya Pacquiao!

Isa ang Pamilya Pacquiao sa mga most-followed celebrity families sa YouTube. May kanya-kanyang audience ang mga Pacquiao kids, pero syempre, hindi magpapatalo ang ilaw ng tahanan na si Jinkee Pacquiao!

This time ay ipinasilip naman sa atin ni Jinkee ang napakabonggang Private Luxury Resort ng kanilang pamilya sa Saranggani. Sa kanyang latest video upload ay may paunang statement na ito:

“Ngayon nandito tayo sa aming private resort. Ipapakita ko naman sa inyo ang first private resort namin ng buong family. Sa lahat ng nagtatanong ito na ‘yun. I am not bragging for anything na meron kaming ganito, request n’yo naman ito so i-tour ko kayo dito, ”

Talagang mapapanganga ka na lang sa lawak ng property. Talo pa ang mga high-end resorts sa laki ng rooms, villas, gazebo and special areas. Ang bongga din ng garden! Ang sarap siguro magmuni-muni habang nagkakape sa hapon o umiinom ng wine sa gabi!

Malaki at masaya ang Pamilya Pacquiao. Featured din ang kapatid ni Jinkee na ngayon ay happily pregnant.

More than a week ago ay may isang aktres at ilang netizens ang nambash sa pagpopost ni Jinkee ng kanyang magarang bike. Sa video na ito ay mas marami ang nagpahayag ng kanilang appreciation kay Misis Pacquiao dahil in a way ay ipinapasok nila ang kanilang online fans sa kanilang magarbong property. May ilan na nainspire at sinabi pa na ‘life goals’ ang kanilang pamilya.

“You deserve it dahil pinaghirapan n’yo yan ng asawa mo. Just don’t mind those bashers dahil hindi naman sila makakatulong sa ekonomiya. Continue spreading good vibes sa mga nanay na tulad ko.” sambit ng isang mamshie follower.

May ilan din na pumuri sa napaka-blooming na misis na pinaghalong Kristine Hermosa at Jessy Mendiola raw ang aura. O ‘diba? Happiness is Free!