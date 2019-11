Mananita lead star Bela Padilla, aminadong mas enjoy sa syuting kesa magkaroon ng love life

HANGGANG ngayon ay nananatili pa ring loveless ang bida ng pelikulang Mananita na si Bela Padilla. At para sa kanya, hindi isang sakripisyo ang ginagawa niya na mas pagtuunan muna ang career kesa magkaroon ng love life.

Huling nakarelasyon ni Bela ang businessman/film producer na si Neil Arce na ngayon ay fiancé na ni Angel Locsin.

Rason ni Bela, “I would be sad if 10 years from now, kung hindi ko nagawa itong mga ‘to (movies) tapos napanood ko, tapos sasabihin ko sa sarili ko, ‘sana ako na lang,’ so mas lalo akong malulungkot.”

Eh, paano ang kanyang “me time?”

“Shooting is my me time,” sagot ng aktres. “Comfort zone ko na ‘to. Pag wala ako sa shooting, mag iisip ako kung kailan kaya ako magkaka-shooting ulit. Nag-i-enjoy po ako ngayon masyado sa pelikula,” sabi ulit ni Bela.

May posibilidad din daw na foreigner ang susunod na magiging boyfriend niya lalo pa nga’t napapadalas ang pagta-travel niya abroad.

“Actually parang feeling ko nga parang mas doon ako bagay. Kasi, ‘di ba, very ano ako pati magsalita, very straightforward, opinionated so baka naman. Ha-ha-ha.”

Ang Mananita ay mula sa script at istorya ni Lav Diaz na idinirek naman ni Paul Soriano para sa kanyang Ten17P at Viva Films. Ipapalabas ang pelikula simula Dec. 4.