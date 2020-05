‘Malaya’ nina Lovi Poe at Zanjoe Marudo, mapapanood na sa iWant at TFC.tv!

ADVERTISING

SA KAUNA-UNAHANG pagkakataon ay magsasama ang Kapuso star na si Lovi Poe at Kapamilya actor na si Zanjoe Marudo sa bagong obra produced by iWant Originals entitled ‘Malaya‘. Ito ay mula sa direksyon ng ‘Glorious’ & ‘Wild & Free’ director na si Concepction Macatuno. Kinunan ang pelikula sa Southern Italy, kung saan libo-libong Pilipino ang nakatira at nakikipagsapalaran bilang mga Overseas Filipino Workers o OFW.

Ayon sa press release ng nasabing pelikula, kuwento ito ng dalawang Pinoy na naghahangad ng mas magandang buhay para sa kani-kanilang pamilya.

Katulad ng kanyang ina, pursigido si Malaya (Lovi Poe) na magtrabaho sa Italia para makapag-ipon at mabigyan ng mas magandang buhay ang sariling pamilya. Sa kanyang unang sabak sa pagtatrabaho ay makikilala niya si Iago (Zanjoe Marudo) at agad na magkakagustuhan. Kahit pa mahal nila ang isa’t isa ay magkakahiwalay ng landas ang dalawa na kalauna’y magkikita muli. Kung inaakala ni Malaya na ito na ang ‘tamang panahon’ para sa kanilang pagmamahalan, isang balita ang ikakagulat nito.

Benta sa mga netizens ang teaser trailer nito dahil sa eksenang tinanong ni Iago si Malaya kung puwede ba niya ito kunin bilang ninang para sa kasal niya. Sa bata at ganda ni Lovi, gagawin mo talagang ninang agad-agad?! Malayong mas matanda kaya si Zanjoe! Ha-ha-ha!

Sa pagkakaalam namin, dapat ay may theatrical run din ang pelikula. Dahil sa Covid-19 ay banned din ang mga sinehan na magpalabas ng pelikula. Mabuti na lang at marami-rami rin content and projects na naka-line up ang iWant kaya naman kahit na may Modified Enhanced Community Quarantine pa rin sa Metro Manila at postponed pa rin ang mga TV & movie tapings ay may bagong content pa rin sila na naihahain sa mga manonood.

Ito rin ang kauna-unahang project ni Lovi Poe sa iWant. Mas visible kasi ang aktres sa GMA-7 at bihira lang ang mga Kapuso stars na nakakagawa ng pelikula sa kabilang bakod. Curious din kami na mapanood kung magwowork ang chemistry nila ni Zanjoe Marudo. Sino kaya ang mas nakakainis – si Iago ng Malaya o si Natoy ng Tubig at Langis? Ha-Ha-Ha!

Huling napanood si Lovi Poe sa ‘Hindi Tayo Pwede’ with Tony Labrusca and Marco Gumabao bago in-implement ang ECQ sa bansa habang si Zanjoe Marudo naman ay nakatakda dapat na mapanood sa 1st MMFF Summer Film Festival entry na ‘Isa Pang Bahaghari’ with Nora Aunor and other Kapamilya & Kapuso stars. Ano na nga kaya ang mangyayari sa pelikulang iyon?

Palabas na ngayon sa iWant at TFC.tv ang ‘Malaya’ kaya kung gusto ninyo ng ‘something new’, go watch it!