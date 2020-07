MALA-LDR NOONG ECQ: Derek Ramsay at Andrea Torres, solid na solid pa rin ang relasyon

ADVERTISING

MAHIGIT dalawang buwan din hindi nagkita ang sexy couple ng Kapuso Network na sina Derek Ramsay at Andrea Torres. Ang pagkakaalam namin, taga-Northern Part ng Metro Manila si Andrea habang nasa Southern Part naman si Derek kaya hindi na nakakagulat na for some time ay parang may ‘long distance relationship’ o LDR sa pagitan ng dalawa.

Bago nagkaroon ng ECQ ay nagtuloy-tuloy ang pag-upload nina Andrea at Derek o ‘AnDrek’ ng vlogs tungkol sa kanilang relasyon at kung anu-anong individual projects. Sa tagal ng absence nila sa virtual world nang magkasama ay lumabas pa ang haka-haka na diumano’y ‘break’ na ang dalawa.

Well, guess what? They’re stronger than ever!

Sa panibago nilang video upload ay ibinunyag ng dalawa ang kanilang naging experience noong lockdown. Mala-LDR nga ang kanilang relasyon at kahit na puwede naman mag-video call ay iba pa rin daw ‘yung kasama mo physically ang isang tao lalo pa’t nasanay na sila na palagi sila magkasama. Halos hindi na nga raw magkahiwalay ang dalawa at marami rin ang nagsasabi na among all the girlfriends of Derek in the past, si Andrea raw ang pinakaswak at pinakamabait.

Sa kanilang comeback video ay ishinare ng dalawa ang latest business venture nila at ito ay ang pagbenta ng mga special masks lalo na ngayon na ito na ‘yata ang pinaka-essential na must-have’s wherever you go, whatever you do.

Ano ang espesyal sa mask na ito maliban sa ito ay co-owned ng lovebirds? This is a mask with a fan! Swak na swak ito sa mga tao na nahihirapan sa ordinary masks na kung minsan ay super higpit. Minsan naman ay super luwag.

Maganda ang business venture ng dalawa. Hindi lang sila nakakatulong sa future customers nila kundi maging sa suppliers at delivery men ng kanilang produkto. Mukhang super hands on din ang dalawa na nakakatuwang pagmasdan dahil feel na feel namin na they found ‘the one’ in each other. Feel niyo rin ba?

Anyway, nakaka-excite din naman itong bagong bsiness venture ng AnDrek. Abangan na lang natin ang official promotional pictures and videos ng dalawa na for sure ay lalabas na anytime soon.

Kung hindi nagkaroon ng ECQ, sa tingin namin ay natuloy na at baka nga palabas na rin sa GMA Primetime Telebabad ang supposed comeback project nila. AnDrek, stay safe and in love!