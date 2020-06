‘Make It With You’ series ng LizQuen laglag sa bagong Kapamilya Channel

HINDI kasama ang teleseryeng Make It With You na pinagbibidahan nina Liza Soberano at Enrique Gil sa mga programang muling mapapanood sa bagong Kapamilya Channel sa cable and satellite TV habang sarado pa ang ABS-CBN dahil sa cease and desist order na iisyu ng NTC noong May 5, 2020.

Ang isa pang programa na hindi na rin magbabalik sa ere ay ang late afternoon series na Pamilya Ko na pinagbibidahan nina JM de Guzman at Sylvia Sanchez.

Wika ng manager ni Liza na si Ogie Diaz sa kanyang Facebook post, “Sa mga nagtatanong kumbakit hindi nakasama ang ‘Make It With You’ sa magbabalik sa telebisyon ngayong June… Ikinalulungkot ko pong ibalita sa inyo bilang manager ng isa sa bida (si Liza Soberano) na hindi na po ito mapapanood pa.”

Dagdag pa niya, aware din daw ang buong cast sa balitang ito pero hindi raw dapat malungkot ang fans ng LizQuen dahil magkakaroon naman ulit ng bagong teleserye ang dalawa in the future.

Samantala, ang mga teleseryeng Love Thy Woman (nina Kim Chiu, Xian Lim, Christopher de Leon, Eula Valdez, atbp), A Soldier’s Heart (nina Gerald Anderson, Sue Ramirez, Nash Aguas) at FPJ’s Ang Probinsyano (ni Coco Martin) ang siguradong muling mapapanood sa Kapamilya Channel simula June 13.