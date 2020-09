Maja Salvador, malapit na rin mapanood sa TV5?

ADVERTISING

ISA BA si Maja Salvador sa mga major Kapamilya stars na malapit nang mapanood sa TV5?

Ito ang katanungan ng madlang pipol pagkatapos magshare ng post ng dalaga ng isang update na para bang nagpapahiwatig na ito’y may gagawing hakbang sa kanyang karera habang wala pang kasiguraduhan kung babalik pa ba ang ABS-CBN sa ere.

Hindi na surprising ang pagtanggap ng mga Kapamilya stars ng project sa TV5. Nauna na sina Pokwang, Jessy Mendiola at Ria Atayde at ngayo’y ongoing na ang pagpapalabas ng kani-kanilang programa (Chika, Besh and Fit for Life). Naririnig na rin natin ang mga pangalan nina Piolo Pascual, Billy Crawford, Luis Manzano, Korina Sanchez, Alex Gonzaga, Ritz Azul at JC de Vera sa mga pangalang palaging nababanggit sa mga artikulo. Ang huling tatlo ay mga dating talents ng TV o Kapatid Network. In short, this will be sort of ‘homecoming’ para sa kanila.

Iba sa kaso ni Maja Salvador. Sa ABS-CBN na ito nagdalaga at naging isa sa top teleserye actress ng Pilipinas. Isa rin ito sa tinuturing na ‘Dance Princess’ ng kanyang henerasyon kaya may ‘shock’ factor kung sakaling matuloy na ang kanyang pagtawid sa Kapatid Network.

Post ni Maja, “Ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga taong walang sawang sumusuporta sa akin at sa ABS-CBN.

“Mga kapamilya, sasamahan ko po muna ang aking tatay na si. MR.M kaya sana wag po kayo magulat kung makikita niyo akong lumabas sa ibang network at patuloy makapagbigay ligaya sa inyo kahit sa anong paraan at plataporma.”

“Sana po ay tuloy tuloy niyo akong samahan at suportahan sa kahit anong landas na aking tatahakin. maraming salamat po.”

Umaasa si Maja na kahit na siya ay ‘lumipat’, patuloy pa rin sana ang suporta ng kanyang mga tagahanga.

Ang balita namin ay isang Sunday variety show ang ima-manage ni Mr. Johnny Manahan o Mr. M ng Star Magic. Kasado na diumano bilang hosts sina Piolo Pascual at Miss Universe 2018 Catriona Gray.

Sure naman kami na open-minded na ang mga Kapamilya fans ngayon. Magiging thankful na lang sila kung sakaling mapanood nila ang kanilang mga iniidolo sa telebisyon – mapa-TV5 man ‘yan o GMA-7.

Miss na miss na ng fans niya si Maja. Huling napanood sa big screen si Maja sa pelikulang ‘To Love Some Buddy’ kasama si Zanjoe Marudo na magdadalawang-taon na rin ang nakalipas. Sa telebisyon naman ay huli itong nasilayan sa late night primetime drama na ‘The Killer Bride’. Active na rin naman ito sa kanyang sariling YouTube channel na Meet Maja.

Anuman ang balak mong gawin, suportado ka namin, Maja!