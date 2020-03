Maine Mendoza, habang tumatagal ay lalong naiinlab kay Arjo Atayde

ADVERTISING

MARCH is the birthday month of the Phenomenal Star Maine Mendoza. Parang kailan lang nang sumikat ito sa kanyang swabeng Dubsmash videos na naging instrumento para imbitahan siya ng Eat Bulaga para gumanap bilang Yaya Dub sa kanilang remote segment. Before you know it, nilink na siya kay Alden Richards at nakitaan ang dalawa ng chemistry. In just a few months, Maine reached the superstar status.

These days ay hindi na masyado nagkakasama sina Maine at Alden sa proyekto. Last TV project nila together ang ‘Destined to be Yours’ na nagtapos noong 2017. Sa pelikula naman ay may cameo lang sila sa ‘My Bebe Love’ at iisa lang ang kanilang totoong full-length film na pinagbidahan (Imagine Me & You). Nagbida na rin si Alden sa Victor Magtanggol at The Gift na iba ang kapartner habang si Maine naman ay masigasig pa rin na nagpapatawa every Saturday sa Daddy’s Girl with Vic Sotto. Minsan na rin nag-guest dito si Alden, pero mas naging constant na kabatuhan nito ang madalas na special guest ng programa na si Ruru Madrid.

Last year ay inamin na ng dalaga na siya ay in love and in a relationship. Nope, the guy is not her onscreen partner Alden Richards: Its Kapamilya actor Arjo Atayde na nakilala niya habang ginagawa nila ang pelikula with Vic Sotto and Coco Martin.

Mahigit isang taon na rin magdyowa sina Arjo at Maine. Ang iba ay open-minded at tanggap na ang ‘reel’ love ni Maine ay si Arjo. Ano nga ba naman ang magagawa ni Maine kung hindi siya nililigawan ni Alden, ‘di ba?

Sa big screen ay ipinares si Maine kay Carlo Aquino sa romance film ng BlackSheep at APT Entertainment na ‘Isa Pa, With Feelings’ habang si Alden naman ay umani ng box-office record nang makasama si Kathryn Bernardo sa ‘Hello, Love, Goodbye’ ng Star Cinema. Magkahiwalay na ang AlDub at hanggang ngayon ay walang katiyakan kung magkakaroon ba ng comeback o reunion project ang dalawa lalo pa’t basag na ang ilusyon ng ibang fanatics.

Just recently ay nagpost si Maine ng larawan sa kanyang social media account. Sa El Nido, Palawan nagdesisyong magbakasyon ang dalaga para i-celebrate ang kanyang 25th birthday. Present ang kanyang pamilya at syempre, ang kanyang one and only love na si Arjo Atayde.

Nakakatuwa dahil kung ikukumpara sa ibang big stars ay open and comfortable si Maine na ibahagi sa mundo ang totoong taong mahal niya. Hindi ito nagpapadikta sa gusto ng management at umani ito ng respeto mula sa mga legit na fans ng dalaga.

Ngayon na very vocal sina Maine at Arjo sa kanilang feelings for each other, sila na kaya ang susunod kina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo na ikasal?

Happy Birthday, Menggay!