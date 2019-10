LUXURY VAN TOUR: Kim Chiu, ipinasilip ang kanyang bonggang van!

ADVERTISING





KIM CHIU is one of the biggest stars of ABS-CBN kaya naman hindi na kami nagtataka kung afford nito na magkaroon ng customized van na nagsisilbi na rin na parang ‘bahay’ niya lalo pa’t ngaragan na naman ang taping niya sa kanyang pagbabalik-teleserye with boyfriend Xian Lim and Erich Gonzales.. este, Yam Concepcion!

Anyway, if you want some inspiration or you simply love Kimmy the chinita princess ay watch niyo na ang napakabonggang van ng dalaga at yes, may arinola ang ate niyo! ADVERTISING

Vlog Watch

ADVERTISING