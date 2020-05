LUMALABAN! Kim Chiu, umalma sa mga bashers at trolls na tumitira sa kanya

ADVERTISING

MARAMI ang apektado sa pansamantalang pagsasara ng ABS-CBN, ang leading TV station ng Pilipinas at tahanan ng mahigit 11,000 na Kapamilya. Isa si Kim Chiu sa itinuturing na big stars ng ABS-CBN at katulad nina Coco Martin, Angel Locsin at Judy Ann Santos, umalma na rin ito sa nangyayari sa istasyong kanyang pinaglilingkuran.

Kahapon, May 7 sa kanyang Instagram account ay inilabas na nito ang kanyang tunay na saloobin sa kinakaharap na krisis ng ABS-CBN at mga empleyado nito.

Post nito noong May 7: “Yesterday was so dark diko alam kung ano ang mararamdaman pag gising ko sa umaga. A lot of kapamilyas were crying, hearts are broken. Hindi lamang sa mga artista kundi sa mga tao sa likod ng camera, sa mga taong sumusubaybay sa bawat palabas ng abs.. Hindi kapani paniwala ang nangyari.

Sa gitna ng pinagdadaanan ng lahat ng pilipino ngayon ETO TALAGA ang ibibigay nyo sa amin???!!! Sa panahon na walang kasiguraduhan ang buhay ng bawat tao??! Sa panahon na hindi handa ang lahat sa epidemyang kinakaharap natin ngayon! Sa panahong maraming nawalan ng trabaho?! Sa panahong TAKOT ang nararamdaman ng karamihan! ETO TALAGA ANG IBIBIGAY NYO?! Ang cease and desist order sa abs cbn ng walang kalaban laban??? BAKIT NGAYON?! BAKIT SA gitna ng panahon na wala kaming magawa para sa aming tahanan na noon pa man ay siyang tumulong sa akin, sa amin at sa lahat ng tao na nangangailangan! Sa isang kumpanyang handang tumulong sa bawat pilipino sa bawat kalamidad na pinagdadaanan ng ating bansa?… mapa ondoy, yolanda, taal, COVID19 crisis at marami pang iba.

Nasaan ang PUSO AT MALASAKIT??? Nasaan ang pagiging PILIPINO?! Nasaan ang pagkakaisa?!!! pagunawa?!! PAGTUTULUNGAN???!!!

Sana naisip nyo rin ang epeketo nito sa mga tao. Ang dami nang nahihirapan sa sitwasyon ngayon. Pag nalift na ang quarantine maraming pamilya parin ang magugutom. Paano sisimulan ang buhay ng bawat empleyadong tinanggalan nyo ng hanapbuhay!!! Mga empleyadong nagbabayad ng tamang buwis! mga Pilipinong tinanggalan nyo ng karapatang lumaban!!! Sana naisip niyo rin naging parte din ng buhay nyo ang ABSCBN. Lumaki kayong nanood ng kapamilya network, nanood ng balita, drama at marami pang iba. Para nyo kaming tinapakan at dinuraan ng paulit ulit.

Sa panahon ng ECQ nyo pa talaga ginawa to! Para kang sinaksak sa likod ng taong tinuring mong β€œKAPAMILYA”. Sa lahat ng namumuno ng NTC??? Bakit!!!? WALANG NILABAG NA BATAS ang ABSCBN. Anong nangyari sa oath nyo nung march2020?! Nakalimutan nyo na? Kay SolGen Calida, nasaan PO ang puso nyo?! PO?! Or should I say may puso pa ba kayo???!!! π™ƒπ™„π™‰π˜Ώπ™„ π™Žπ˜Όπ™‹π˜Όπ™ π˜Όπ™‰π™‚ π™ˆπ˜Όπ™‰π˜Όπ™ƒπ™„π™ˆπ™„π™† π™Žπ˜Ό π™Žπ™„π™π™’π˜Όπ™Žπ™”π™Šπ™‰ π™‰π™‚π˜Όπ™”π™Šπ™‰!!!!!!Β #NOtoABSCBNshutdown

Dagdag pa nito on a separate post bilang sagot sa mga nambabash sa kanyang pagiging vocal sa nangyayari:

“π˜Όπ™”π˜Όπ™‰! π™π˜Όπ™‚π˜Όπ™‡π™Šπ™‚ π˜Όπ™ π™€π™‰π™‚π™‡π™„π™Žπ™ƒ π™‰π˜Ό π™‹π™Š π™”π˜Όπ™‰! π™‹π˜Όπ™π˜Ό π™ˆπ˜Όπ™Ž π™ˆπ˜Όπ™„π™‰π™π™„π™‰π˜Ώπ™„π™ƒπ˜Όπ™‰ 𝙉𝙔𝗒!Hindi na sapat ang manahimik lang sa situwasyon ngayon. Lalo na’t puno ng trolls, tards, bashers at kung ano man ang tawag sa kanila. Sa mga taong nagtatago sa likod ng sampu, benteng account! Para lang murahin kami! Pagsalitaan ng masama! Apak apakan!!!ikinayaman nyo ba yan?!!! Ang sabihan kami ng masasamang salita?!!!! Oo hindi ako graduate ng LAW. Pero nagsikap ako para marating kung nasaan ako ngayon DAHIL YUN SA KUMPANYANG ITO NA HANDANG TUMULONG SA BAWAT PILIPINO!!! β€οΈπŸ’™πŸ’š nakilala nyo kami dahil napanood nyo kami sa ABSCBN!

.

Hindi na kami dapat matakot sa inyo!!!Kailangan na natin magsalita at Ipaglaban ang tahanang nagbigay sa atin ng inspirasyon, ng ngiti sa labi at lumalaban ako ngayon dahil ito ang tahanang naglagay sa akin sa kung nasaan man ako ngayon. Malaki ang utang na loob ko sa ABSCBN.Β #hindikamitatahimikΒ #lalabanparasakatotohananΒ #notoabscbnshutdownΒ .

.

sana ay tulungan nyo rin po kami MGA KAPAMILYA.Β #NotoAbsCbnShutdownΒ SA LAHAT NG BUMUBUO NG NTC, kay solgen calida at sa lahat ng may tao sa likod ng cease and desist order sana po ay IBALIK NINYO ANG KARAPATAN NG ABSCBN SA MALAYANG PAMAMAHAYAG. πŸ™πŸ»πŸ’”