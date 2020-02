Lovi Poe, Tony Labrusca at Marco Gumabao, mapangahas ang romansa sa ‘Hindi Tayo Pwede’

ADVERTISING

NARARAMDAMAN niyo na ba ang init ng March? Naramdaman namin lalo ang init ng paparating na tag-init nang mapanood namin ang full trailer ng upcoming sexy-romance movie na ‘Hindi Tayo Pwede’ na pinangungunahan ng multi-awarded sexy actress na si Lovi Poe with young hunk actors na sina Marco Gumabao at Tony Labrusca.

Ang ‘Hindi Tayo Pwede’ (former working title ‘In Between Goodbyes’) ay isang kuwento ng pag-ibig na mala-Ghost ang atake. Ano ang gagawin mo kung ang taong minamahal mo ay biglang mawala? Patuloy ka bang kakapit sa isang alaala, o pagbibigyan mo ba ang puso mon a magmahal muli?

Sa trailer pa lang ay pinakita na agad ng tatlong artista na hindi sila magpapatalo kung paseksihan rin lang ang pag-uusapan. Nag-uumapaw ang kissing scenes ni Lovi with both Tony and Marco.

Mula sa panulat ni Sir Ricky Lee at direksyon ni Direk Joel Lamangan, ang ‘Hindi Tayo Pwede’ ang paunang summer offering ng Viva Films. Ito ang kauna-unahang pelikula nina Lovi at Tony sa Viva at ito naman ang follow-up project ni Marco after his successful transition to a leading man status nang magbida sila ni Anne Curtis a ‘Just a Stranger’ noong 2019.

On the other hand, napansin ng mga thirsty titas si Tony nang magbida ito sa kauna-unahang iWant Originals movie noong 2018 na ‘Glorious’. Dito nga nauso ang katagang ‘i-Glorious Mo Ako’. Hot na hot naman kasi talaga ang mga love scenes nila doon ni Angel Aquino eh!

Lovi Poe was last seen in the sexy-drama The Annulment’ with Joem Bascon. Alam na natin ang capabilities ng dalaga bilang isang aktres na wala rin kiyeme pagdating sa mga mapangahas na love scenes. This time ay two younger guys naman ang kanyang kapares.

Maituturing na ‘fresh’ ang trio na ito dahil never pa nila nakatrabaho ang isa’t isa. Nananatiling isa sa Kapuso Queens si Lovi habang nakikitaan ng promise sina Tony at Marco na magtagal sa showbiz. Will this project finally vindicate them?

Showing na sa March 4 ang ‘Hindi Tayo Pwede’ under Viva Films.