Lovi Poe at Max Collins, magkalaban sa ‘Anak ni Waray vs. Anak ni Inday’

REUNITED sa bagong GMA Primetime show na ‘Anak ni Waray vs. Anak ni Biday’ ang ‘The One That Got Away’ lead stars na sina Lovi Poe at Max Collins. Sila ang gaganap bilang Young Dina Bonnevie at Young Snooky Serna na nanay nina Kate Valdez at Barbie Forteza sa programa.

Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood si Lovi Poe sa isang teleserye. Sa katunayan, marami na nga ang nakakamiss sa kanya. Last year kasi ay talagang nilubos ng dalaga ang kanyang bakasyon at break from work pagkatapos ng ilang taon ng pagtatrabaho sa sunod-sunod na teleserye at pelikula. Nagkaroon lang ito ng special guesting sa katatapos lang na ‘Beautiful Justice’ at nagbida sa sexy-drama film na ‘The Annulment’ bago natapos ang 2019.

On the other hand, si Max Collins naman ay huling napanood sa trending afternoon series of 2019 na ‘Bihag’. Last month lang ay masayang ibinalita ni Max at ng kanyang mister na si Pancho Magno sa kanyang social media na siya’y nagdadalang-tao and is expected to give birth by the middle of 2020.

Napanood namin ang official trailer ng ‘Anak ni Waray vs. Anak ni Inday’ at talaga naman all-out pa rin sa aktingan ang dalawang paboritong Kapuso leading ladies. Maliban kina Lovi at Max, isa pang TOTGA star ang kasama sa pilot week ng show at ‘yun ay si Jason Abalos, ang lalaking magiging sanhi ng tuluyang pagbuwag ng pagkakaibigan nila. Sa older version ay magiging si Jay Manalo ito.

Mapapanood na simula ngayong gabi ang ‘Anak ni Waray vs. Anak ni Inday’ pagkatapos ng 24 oras at bago ang ‘The Gift’.

