‘Love Thy Woman’ nina Kim Chiu, Xian Lim at Yam Concepcion, ilalagay sa panghapon?

ADVERTISING

SA WAKAS ay inilabas na ng ABS-CBN ang teaser trailer ng kanilang upcoming TV shows. Inumpisahan ito ng comeback teleserye ng tambalang LizQuen nina Liza Soberano at Enrique Gil na ‘Make it With You’ at ‘A Soldier’s Heart’ na pinagbibidahan nina Gerald Anderson, Carlo Aquino, Sue Ramirez at marami pang iba. Ito ang papalit sa ‘My Killer Bride’ na magtatapos na bukas on a high note.

Lumabas na rin ang patikim para sa TV reunion project ng real-life couple na sina Kim Chiu at Xian Lim with Yam Concepcion na ‘Love Thy Woman’. In fact, last year pa ito inaabangan ng mga loyal fans ng tambalan. 2016 pa kasi nang huli sila magsama sa isang TV project at kahit sa big screen nga ay nagkahiwalay na rin ng landas ang dalawa. S’yempre, expected na excited ang fans ng dalawa. Matagal nila hinintay ito, noh! Siguro, kung hindi nag-back out si Erich Gonzales noong August ay naipalabas na ang programang ito by the last quarter of 2019.

Sa current line-up ng ABS-CBN ay tanging ang ‘Kadenang Ginto’ ang nalalapit nang magtapos. Dahil dito, worried and anxious ang mga KimXi fans na ilalagay sa panghapon ang kanilang favorite couple. Para sa kanila, deserve ni Kim Chiu na mag-primetime dahil siya nga ang tinaguriang ‘Primetime Princess’ ng Kapamilya network dahil sa kanyang top-rating series with Xian like My Binondo Girl, Ina, Anak, Kapatid at The Story of Us.

May mga nagsasabi na history repeats itself. Maraming fans ni Kim Chiu ang nadismaya nang biglang ilagay sa pang-umagang slot ang supposedly primetime series nito with Gerald Anderson na ‘Ikaw Pa Rina ng Iibigin’. Oo nga’t hindi maganda ang paghihiwalay ng landas ng KimErald, pero marami rin ang kumapit na magsama sila muli. Malaking disappointment for them na feeling nila ay ‘na-demote’ ang kanilang idol.

Sa ngayon ay wala pang confirmation from ABS-CBN kung anong programa ang papalit sa ‘Kadenang Ginto’ na magtatapos na by February. Ano kaya ang mangyayari?

ADVERTISING

Maliban sa KimXi, marami rin ang nanghihinayang kung biglang panghapon muli ang beauty ni Yam Concepcion, na no doubt ay isa sa pinaka-trending na kontrabida ng 2018 dahil sa pagiging pambansang kabit niya sa ‘Halik’. Sayang naman ang momentum.

A KimXi reunion. A villain people loved to hate but loved in real-life. Kim, Xian and Yam. Don’t you think they deserve better?