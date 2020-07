‘Love the Way U Lie’ nina Xian Lim at Alex Gonzaga, mapapanood na sa Netflix ngayong Agosto!

ADVERTISING

INILABAS NA ng Netflix Philippines ang teaser trailer ng ilan sa mga pelikulang mapapanood sa nasabing video streaming website this coming August. May mix ito ng Hollywood, Asian and Filipino movies, series and TV specials.

Laking gulat namin nang makita ang ‘Love the Way U Lie‘ ng TinCan Productions na pagmamay-ari ni Toni Gonzaga. Ito ay pinagbibidahan ng younger sister niya na ngayo’y top vlogger na rin na si Alex Gonzaga with Xian Lim as her leading man and Kylie Versoza on a special role as a ka-love triangle na isa nang multo.

Originally, kasama sa line up ng supposed 1st Summer Film Festival ng MMFF. Isa ito sa inaabangang entry dahil ito ay isang romance-comedy na alam naman natin na sobrang benta sa masa.

Weeks ago ay nabasa namin ang isang artikulo na bago pa pala officially pinostpone ang 1st Metro Manila Film Festival ay nag-pull out na raw ang producers ng TinCan Productions. ‘Yun pala, mas pinili na nila na ipalabas ito sa Netflix na para sa amin ay good move lalo na ngayon na atat for fun and light content ang mga Pilipino.

Yes, marami-rami na rin ang mga Pinoy films na napapanood sa Netflix, iWant o iFlix, pero kailangan natin ng pampa-good vibes lalo na ngayon na nakaka-frustrate ang mga pangyayari sa bansa. Nabawasan pa tayo ng free entertainment option sa pagdeny ng franchise renewal ng ABS-CBN.

Maliban sa ‘Love the Way U Lie’, mapapanood na rin ang Hindi Tayo Pwede nina Lovi Poe, Tony Labrusca at Marco Gumabao; Kung Paano Siya Nawala nina JM de

Guzman at Rhian Ramos at ‘Tayo sa Huling Buwan ng Taon‘ nina Alex Medina at Emmanuelle Vera.

Keep in mind na sa August 19 ay mapapanood na natin ang kuwelang ‘Love the Way U Lie’. Panoorin ang trailer at i-set na ‘yan sa inyong reminders!