Louise delos Reyes, ayaw madumihan ang image kaya pa-sweet lang sa ‘My Bakit List’

UMIIWAS si Louise delos Reyes na tumanggap ng daring role sa pelikula o magkaroon ng matinding love scene at bed scene. Ayon sa Viva artists, quota na raw siya sa last movie niyang Hanggang Kailan kaya sa new movie niyang My Bakit List na isang romcom ay pa-sweet naman siya.

“Sabi ko kay Direk (Bona Fajardo) after ng Hanggang Kailan sabi ko, ‘Direk parang hindi ko muna kaya… hindi ko muna kaya.’ Parang natodo ko na ata sa Hanggang Kailan,” sabi ni Louise sa media con ng My Bakit List na ipalalabas na simula Dec. 11 sa mga sinehan.

“I think kasi ako sa sarili ko, desisyon ko yon kasi meron tayong gustong path outside showbiz na alam mo yon… ayokong magkaroon ng taint or madumihan. Saka meron din akong kapatid na lalaki, kaya din never akong nag-say yes sa mga men’s magazine before kasi ayokong aasarin sila dahil sa trabaho ko,” dagdag ng aktres.

Naiintindihan naman daw ni Louise na bahagi ng trabaho niya ang maging daring kung minsan sa pelikula, kaya lang, “For me kasi ayoko lang ng hassle. If kayang tanggalin yon, sana… di ba?”

Wala rin daw kinalaman ang non-showbiz boyfriend for almost two years sa desisyon niyang huwag tumanggap ng daring roles.

“Desisyon ko na rin siya. Hindi na din dahil sa kanya, dahil na rin sa akin. I’m 27 years old, sa iba kapag 27 ka na you will accept more daring roles kasi matanda ka na. No, para sa akin hindi, eh. It’s the other way… I don’t! Mas lalong hindi ko na gusto,” rason pa niya.

Hindi pa engaged si Louise sa architect niyang boyfriend at malayo pa raw sa plano nila ang pagpapakasal.

“Kasi ang dami pang mangyayari, eh. Pero ako siyempre, gusto ko siya na, ready na ako for that. Pero siyempre, ang dami mo pang iisipin na factor. Yung ibang mga kaibigan ko engaged na, nakapag-asawa, may anak, so parang nakita ko na hindi basta-basta maglagay ng singsing sa kamay.

“It’s a commitment. Financially, okey ka na ba, emotionally. Katawan mo ready na ba, madami, eh, madaming factor. If ever na mag-propose siya, tatanggapin ko naman but it’s gonna be long engagement until the time that we’re both ready.”

Ipapalabas na sa mga sinehan ang My Bakit List simula December 11. Ang pelikula ay prinodyus ng Viva Films at Bluart Entertainment at kasama rin sa movie si Prince Stefan at Ivan Padilla.