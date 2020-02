Lorna Tolentino ni-renew ng Beautederm

ADVERTISING

PUMIRMA ng bagong kontrata si Lorna Tolentino sa kumpanya ng Beautederm na pag-aari ni Rhea Tan. Ginanap ang kanyang contract signing noong Huwebes, Feb. 27, na dinaluhan ng entertainment press.

Halos isang taon na ang nakalipas nung pormal na naging bahagi si Lorna sa amazing roster ng Beautéderm ambassadors. Kapwa bumuo ng magandang samahan ang Beautederm at ang legendary actress na nakatulong nang malaki para umalagwa sa mataas na sales volume ang Cristaux Gold Elixir Serum ng Beautéderm, na kinatawan ni LT sa mainstream market.

Ang kulaborasyon sa pagitan ng Beautéderm at ni Lorna ay talagang matinidi sapagkat kapwa nilang kinakatawan ang highest ideals of quality, perfection, integrity at hard work na nagde-deliver ng finest results.

Ani Lorna sa ginanap na contract signing, “Sobrang saya ko sa Beautéderm. Nag-uumapaw sa pagsasalamat ang puso ko dahil ni-renew ako ni Rei bilang isa sa mga ambassadors ng brand. I’m so thankful for the genuine friendship that I share with Rei, her family, with the entire staff of the company, and of course with my fellow ambassadors.”

Ayon naman kay Rhea na president and CEO ng Beautéderm, “Lorna is really a woman that I admire and look up to. Lagi ko naman sinasabi na idol ko si Ate LT. Fan ako ng body of work ni Ate LT and we at Beautéderm is honored to have her as a brand ambassador.

“She is an icon of beauty and a symbol of excellence. Pero ang pinaka-mahalaga, Ate LT is the a wonderful, selfless person. Her kindness and her beautiful heart inspires us all to be the best versions of ourselves.”

Samantala, patuloy na napapanood ang karakter ni Lorna bilang Lily Cortez sa FPJ’s Ang Probinsyano ng ABS-CBN na pinagbibidahan ni Coco Martin.

Isa ang karakter niya sa mga kinamumuhian sa kasaysayan ng Philippine television kaya wala pang definite date kung kailan siya mawawala sa teleserye.