Lorna Tolentino, napapagod maging evil sa ‘Ang Probinsyano’

AYON kay Lorna Tolentino hindi madali ang mag-portray ng karakter ni Lily Chavez sa FPJ’s Ang Probinsyano series na pinagbibidahan ni Coco Martin. Maraming beses daw siyang naba-bash sa social media at talagang kinaiinisan ng netizens pero hindi na lang daw niya ito pinapansin.

“Nakaka-drain talaga. Minsan, sa ginagawa ko, naiiyak ako. Kahit nanlilisik yung mata ko, teary-eyed pa rin ako,” pagbabahagi ni Lorna whenever naka-bangs siya bilang si Lily sa FPJAP.

Patuloy pa ng grandslam queen, “Kasi parang sa puso mo, alam mo na minsan parang, ‘Meron pa bang ganito kasamang tao? Meron bang ganitong tao?’ Kaya lang, napa-pacify naman ako ng mga katrabaho ko rin na kapwa ko artista na sinasabi na marami silang ganyan.

“Nakakapagod maging evil!” bulalas pa ni LT.

Naging malaki rin ang impact sa audience ng bangs ni Lorna sa FPJAP at tuwing lumalabas na naka-bangs siya ay Lily ang tawag sa kanya ng mga tao.

Aniya, “Pag naka-bangs ako medyo ang tingin ng lahat, ‘Ay si Lily, puwede po bang magpa-picture?’ Pag wala, naiiba na, Ms. LT na ako.

“Pero happy naman ako na yon ang tawag sa akin kasi ibig sabihin nanonood sila at naa-appreciate nila yung trabaho ko.”

Ni-recall din ni LT ang mga eksena niya with Susan Roces at Jaime Fabregas na talaga raw nahirapan siya dahil kailangan niyang pagmumurahin ang dalawa.

“Kailangang, ‘Trabaho lang ito ha?’ Huwag ninyong personalin kasi ganun talaga, eh. Yon yung character, umaabot siya sa punto na wala na siyang sini-sino kahit na ano pang age bracket yan, kahit ano pa ang katayuan mo sa buhay, ganun,” kuwento ng award-winning actress.

Hindi naman itinanggi ni Lorna na totoong meron siyang inspirasyon at may nagpapasaya sa kanya ngayon.

“Meron. Lola na kasi ako kaya yung mga apo ko ang nagpapasaya sa akin. Alam ng mga lola yan, imposibleng hindi sila makakapag-identify. Pag naging lola ka talagang yon, yon na yung time na magiging iba ulit yung pananaw mo sa buhay.

“Mas lalo kang mas mabibigyan ng drive to really make it good and work hard para maabutan mo hanggang sa paglaki niya, hanggang sa maging 18 years old, ganyan,” sambit pa niya.

Samantala kare-renew lang ng kontrata ni Lorna sa Beautederm Corporation owned by Rhea Tan kamakailan lang. Lorna is endorsing Cristaux Gold Elixir Serum.