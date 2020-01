‘LIZLIA’ LESBIAN FILM SOON? Julia Barretto, game makapareha si Liza Soberano!

ADVERTISING

KAKAIBA talaga ang laro ng imahinasyon ng ilan sa mga fans nina Liza Soberano at Julia Barretto. Kung noon ay pinupush sila sa kani-kanilang ka-loveteams na nakadebelopan din nila in real life, ngayon ay silang dalawa naman ang gustong ipagpares sa isang lesbian-themed movie!

Naalala nga namin nang lumabas ang isang larawan na magkasama sina Liza at Julia sa dressing room sa ABS-CBN. Nagtititigan ang dalawa na para bang may sexual tension sa pagitan nila. May mga nagsasabi nga na parang reminiscent sila ng tambalan nina Glaiza de Castro at Rhian Ramos sa GMA-7 lesbian-themed show na ‘The Rich Man’s Daughter’ na umani ng maraming magagandang reviews mula sa LGBT community. Para raw isang domineering lipstick lesbian si Julia habang inosenteng dalaga na willing maging submissive sa kanyang iniirog si Liza. Nakikita niyo ba ang spark sa picture sa itaas? Nakakakuryente ang titigan, ‘diba?

Muling naungkat ang ‘LizLia’ nang may mag-tweet sa Black Sheep, ang indie arm ng ABS-CBN na naka-tag din sina Direk Dan Villegas at Antoinette Jadaone kung maaari ba raw na bigyan ng lesbian role si Liza lalo pa’t may mga pictures ito na naka-cap lang at boyish ang dating. May mga nag-agree sa nasabing tweet at sinuggest nga na sana ay si Julia Barretto ang maging love interest ni Liza.

Lalong naloka ang mga nag-iimagine nang magreply si Julia at sinabing “I’ll dooooo it”.

Dahil sa mga kaganapang ito, kahit si Direk Dan Villegas ay on board na kaagad sa nasabing proyekto. Agad-agad?! Yes!

“SUPER WILLING TO DIRECT PO. TARA NA” tweet in all-caps pa ni Direk Dan.

Kunsabagay, nakatrabaho na rin ni Antoinette Jadaone sina Julia Barretto (Love You to the Stars and Back) at Liza Soberano (Alone/Together). Bakit nga ba hindi na lang sila pagsamahin? That will be an interesting team-up!

Sa katunayan, nagiging good move para sa mga matatapang na female actresses natin ang pagpayag sa ganitong klaseng tema ng TV project o pelikula. Classic example d’yan sina Glaiza de Castro at Rhian Ramos na nakakuha ng loyal fanbase dahil sa kanilang effective portrayal bilang Althea at Jade sa ‘The Rich Man’s Daughter‘ Dito nabuo ang ‘RaStro Rebels’ at kahit na magkahiwalay na sila ng landas ay todo support pa rin ang mga fans nila sa kani-kanilang projects. Samantala, nanalo naman ng award at pagkikilala si Jasmine Curtis-Smith dahil sa pelikulang ‘Baka Bukas’ kung saan may kissing scene sila ni Louise delos Reyes.

So, kailan na nga ba uumpisahan ang Liza-Julia movie? Take our money!