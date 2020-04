‘Like a Rose’ virtual duet nina Morisette Amon at Ben Adams ng A1, patok na patok sa social media

ADVERTISING

USO NGAYON ang mga online concerts and virtual collaborations ng mga local and international singers. Noong weekend lang ay naghost ang sikat na pop singer na si Lady Gaga ng ‘One World: Together at Home’ concert kung saan special guests ang ilang sikat na Hollywood personalities tulad nina Oprah Winfrey, Elton John, David and Victoria Beckham, Stephen Colbert, Paul McCartney, Taylor Swift at marami pang iba. Ang bandang BTS ay nagkaroon ng Bang Bang Con kung saan ni-livestream ang walo sa kanilang iconic concerts ng libre sa YouTube.

Ang latest na duet na trending ngayon ay ang duet ng Asia’s Phoenix na si Morisette Amon sa lead singer ng British boyband na A1 na si Ben Adams.

Unang nagkakilala sina Ben Adams at Morisette Amon nang magduet sa ilang shows nang maparito sa Pilipinas ang British singer. Na-develop ang friendship sa pagitan ng dalawa kaya naman naging posible ang duet na ito.

Ang ‘Like a Rose’ ang isa sa mga kantang pinasikat ng A1 noong late 90’s. Matatandaan na ang A1 ang isa sa mga bandang pumukaw sa puso ng mga pinoy fans dahil sa romantic ballads nila at mga pop songs na may swak pang choreography. Ilan pa sa mga hits ng grupo ay ang ‘Ready or Not’, Everytime’, ‘Same Old Brand New You’, ‘No More’, ‘Caught in the Middle’ at ang paborito sa videoke places na ‘One Last Song’.

Surprise sa duet na ito ang tatlo pang miyembro ng A1 na sina Mark Read, Christian Ingebrigsten at Paul Marazzi ay nakisali rin by singing backing vocals and playing instruments. Winner!

Malakas ang fanbase ng A1 sa Southeast Asia kaya hindi naman kataka-taka kung bakit gustong-gusto ng grupo na bumalik dito at maki-collaborate with some of Southeast Asia’s talented singers like our very own Morisette. Who knows, baka ito rin ang paraan para ma-penetrate ng ating pambato ang UK music charts sa tulong ng A1? Sa galing ni Morisette, hindi na kami magtataka kung magkatotoo ang aming wish.

Panoorin at pakinggan ang bagong version ng ‘Like a Rose’ ng A1 with Morisette Amon sa official Facebook page ng banda. Those high notes, girl! They’re bloody brillant! Get it!