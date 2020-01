LeaveJuliaBarrettoAlone TRENDS : Fans ni Julia Barretto, umalma sa pagdawit sa kanya sa hiwalayan ng JaDine

ADVERTISING

NANANAHIMIK ang Kapamilya actress na si Julia Barretto at busy sa promotion ng kanyang upcoming movie na ‘Block Z‘, pero biglang trending ang dalaga sa social media dahil pilit na naman siyang dinadamay sa hiwalayan nina James Reid at Nadine Lustre na kilala bilang JaDine.

Nope, hindi third party si Julia sa hiwalayang ito. Sa katunayan, hindi naman na siya directly involved sa dalawa (kahit na sinasabi na may past diumano sina James at Julia bago pa naging opisyal na magdyowa sina James at Nadine). Nadadamay ngayon si Julia dahil close friend nito si Issa Pressman, ang nakababatang kapatid ni Yassi na diumano’y third party sa pasabog na break-up.

Sa sobrang galit ng JaDine fans kina James Reid at Issa Pressman ngayon (na parehong tikom ang bibig as we write this), nagkalkal ang mga bashers ng pictures nina Issa at Julia at kung anu-ano ang sinasabi ng mga tao na hindi maganda. Ginagawa nila ito dahil lang sa isyu na kinasangkutan ni Julia noong naghiwalay sina Gerald Anderson at Bea Alonzo.

Unfair para kay Julia Barretto na tahimik lang sa isyu. In fairness, wala naman kasi talagang proof na naging sina Gerald at Julia habang karelasyon pa ng aktor si Bea. Kung meron man dapat na managot sa nangyari noong nakaraang taon, si Gerald ‘yun.

Nasasaktan ang mga tagahanga ni Julia dahil pakiramdam nila ay gamit na gamit ang kanilang idol para manira lang. Mema lang. Pati ang pag-unfollow ni Julia sa ex-boyfriend na si Joshua Garcia at Janella Salvador ay ginagawan ng isyu. Paano kung mas nakakabuti lang talaga sa dalaga ang pag-unfollow lalo pa’t magkaiba na talaga ang landas nila ni Joshua?

Kung kami kay Julia, we will just focus on work at mas sisipagan pa ang promotion ng ‘Block Z’, na natabunan na ng JaDine break-up. #LeaveJuliaBarrettoAlone but watch her movie and support her projects! Ganern!