Laplapan nina Sheryl Cruz at Klea Pineda kay Jeric Gonzales, inaabangan sa ‘Magkaagaw’

HABANG tumatagal ay lalong dumadami ang eksenang maseselan sa afternoon teleserye ng GMA-7 na ‘Magkaagaw’ na pinagbibidahan nina Sunshine Dizon, Sheryl Cruz, Jeric Gonzales at Klea Pineda. Ang pagkakaiba ng programang ito sa past kabit movies ay mas matanda o ‘MILF’ na ang third party sa relasyon ng dalawang young, good-looking married couple. Ang unang motivation dito ni Veron (Sheryl Cruz) ay ang makaganti kay Laura (Sunshine Dizon) na dahilan kung bakit iniwan siya ng kanyang namayapang asawa (na ginampanan ni Alfred Vargas).

Ang kaso, tuluyan nang nahulog ang loob ni Veron kay Jio (Jeric Gonzales) na lahat na yata ng kahibangan ng isang obsessed na kabit ay taglay na niya kahit na supposedly ay may pinag-aralan itong tao.

Marami ang nabigla nang tanggapin ni Sheryl Cruz ang teleseryeng ito lalo pa’t mas nakilala ito noon sa kanyang patweetums image noong 80’s. This time ay todo ang laplapan nila ni Jeric na nakakagigil para sa mga misis na nanonood pero nakaka-thrill sa mga barako lalo na para sa mga nagpapantasya na maka-hook up ang isang ‘MILF’ (i-google niyo na lang po ang ibig sabihin niyan!).

Hindi naman magpapahuli si Klea bilang legal wife na si Clarisse, huh! May tsika na may something na sila offcam ni Jeric kaya natural din ang chemistry ng dalawa sa kanilang mga sweet moments. Kahit na nagbabaga ang mga eksena nila, mas hot pa rin para sa amin ang romansahan nina Jeric at Sheryl. Kumbaga, finufulfill nga raw ng dalawa ang pantasya ng ilan pagdating sa panakaw na sandal ng mga ‘May-December’ love affairs, huh!

May mga nakapansin din na tila naitsapwera na sa teleserye si Sunshine Dizon. Kung sa controversial ‘Ika-6 na Utos’ ay bongga ang character growth niya, dito ay kaya ng programa na mag-survive kahit na wala siya sa eksena.

