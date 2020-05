Kylie Verzosa, mapanuksong kabit sa ‘Love Lockdown’

ADVERTISING

PASABOG ang alindog ng 2016 Miss International turned sexy actress na si Kylie Verzosa sa bagong iWant Originals film na ‘Love Lockdown‘. Ito ay pinagbibidahan nina Angelica Panganiban, JM de Guzman, Sue Ramirez, Tony Labrusca, Arjo Atayde, Jake Cuenca at s’yempre, ang hot goddess ng lockdown na si Kylie!

Sa official trailer pa lang ay talagang pinasilip na niya ang kanyang kaseksihan at mapapa- ‘oooh’ ka na lang talaga. Sigurado na maraming babae ang mapapa-‘sana all’ sa angelica face nito at magandang hubog ng katawan habang ang mga lalaki ay siguradong pinagpapantasyahan na siya.

Feeling namin, napapayag ang beauty queen na magpaseksi sa kakaibang pelikulang ito dahil ang mismong boyfriend niya na si Jake Cuenca ang kanyang kapartner. Kuwento ito ng isang desperadang kabit na nangangarap na sana, siya naman ang piliin ng kanyang iniirog. Sa istorya ay legally married ang karakter ni Jake kay Angelica Panganiban. May hot love scene ang dalawa at tila kumportable si Kylie sa pagpapakita ng kanyang katawan. Sabi nga nila, if you have it, flaunt it!

Ibang-iba ang Kylie na mapapanood dito, na unang nakilala ng mga tao bilang mahinhin ngunit palaban na beauty queen. Sabi nga ng kasama ko na nanood, swak na swak kay Kylie ang papel bilang sosyalerang kabit. ‘Di bale, in real-life naman ay siya ang one and only sa puso ni Jake Cuenca, na may mga topless scenes din sa digital movie.

Kung sa Los Bastardos noon ay maingat pa sila sa kanilang lambingan scenes, dito ay talagang tinodo na nila ang halikan at romansahan. Kung trip mo na masilip si Kylie in her sexy lingerie, panoorin ang pelikulang ito. Sakto na ang kuwento nilang dalawa ang unang bubungad.

Maliban sa ‘infidelity’ angle ng kuwento, maraming aral na mapupulot sa ‘Love Lockdown’, na shinoot habang naka-Enhanced Community Quarantine ang Metro Manila. Paano nila ito nagawa? Nasa iisang building lang nakatira sina Jake at Kylie (pero hindi sila live-in FYI) at siguro ay virtually na lang sinend sa kanila ang script at may cinematographer na lang na pinadala sa kanilang kinaroroonan. Ano nga ba ang mga pros and cons sa pagkakaroon ng affair lalo ngayon na may lockdown?

Nakakatakot ngunit maaaring mangyari in real-life ang stalking and blackmailing na tinalakay naman ng second and third act ng pelikula. Kung sa ‘That Thing Called Tadhana’ ay wholesome ang interactions nina Angelica Panganiban at JM de Guzman, dito ay mapapakapit ka na lang sa suspense habang tulad nina Kylie at Jake ay naging palaban din sa pagpapasexy sina Sue Ramirez at Tony Labrusca. Ano ang kinalaman ni Arjo Atayde sa kanilang dalawa?

Panoorin na ang ‘Love Lockdown’ now na sa iWant!