Kylie Padilla, sinagot ang mga katanungan ng mga Encantadia fans sa #AskKylie

ADVERTISING

MULING napapanood sa GMA Telebabad ang fantaseryeng ‘Encantadia‘ na pinagbidahan nina Glaiza de Castro, Kylie Padilla, Gabbi Garcia, Sanya Lopez at Ruru Madrid noong 2016 hanggang 2017. Ito ang remake ng hit fantaserye ng GMA-7 na unang pinagbidahan nina Sunshine Dizon, Iza Calzado, Karylle, Diana Zubiri at Dingdong Dantes. Naging hit sa mga televiewers ang dalawang versions ng programa at kitang-kita na hanggang ngayon ay interesado pa rin ang mga fans na tinatawag nilang ‘Encantadiks’.

Aminin man natin o hindi, sa programang ito talaga nagkaroon ng maraming fans ang matagal nang Kapuso actress na si Kylie Padilla. Noong una ay mga taong nagdududa pa kung kakayanin nito gampanan ang papel na Reyna Amihan, na unang ginampanan ang award-winning actress na si Iza Calzado. Kung titingnan ng mabuti, ang karakter ni Reyna Amihan ang pinakaminahal ng mga tao.

It is good to know na nagawa rin ni Kylie na gawing espesyal ang papel ni Amihan. Ang pinaka-shocking twist ay ang pagtanggap ng mga tao sa tambalan nila ni Ruru Madrid, na noong panahon na ‘yun ay rumored na reel-and-real boyfriend ni Gabbi Garcia, na gumanap naman bilang Alena.

Kahit na walang romantic relationship ay nagkaroon ng fanbase ang YbraMihan o KyRu.

Ito rin ang dahilan kung bakit may ilang fans na nalungkot nang kinailangang umalis ni Kylie sa programa dahil sa pagbubuntis nito.

ADVERTISING

Sa kanyang #AskKylie sa Twitter noong June 11 ay sinagot na nito ang ilan sa mga katanungan ng mga Encantadiks. Dito namin nalaman na noong una pala ay mas gusto ni Kylie na makuha ang papel na Pirena o Danaya. ‘Masaya’ at ‘Proud’ din ito na ginampanan niya ang papel na Amihan in the end.

When asked if she’s willing to be paired with Ruru Madrid again, ang sagot lang niya ay ‘kailangan ni Amihan’. Happy rin ito na nabuhayan muli ang mga ‘YbrAmihan’ fans dahil sa muling pagpapalabas ng ‘Encantadia’.

On personal questions, ibinunyag din ni Kylie na 10 years na pala silang magkarelasyon ng asawang si Aljur Abrenica! May ishu-shoot din ito na bagong video para sa kanyang vlog kaya naman dapat ‘yan abangan ng fans in the future!

Balak din ni Kylie na balikan ang paggawa ng album at pagdating sa dream role ay mas gusto nitong gampanan ang isang role na hindi glamorized o clean cut ang kanyang character.

Huling napanood si Kylie Padilla sa political rom-com series na ‘TODA One I Love’ na nagsilbing reunion project nila ni Ruru Madrid. Sa totoo lang, isa ang tambalan nina Ruru at Kylie sa mga ‘magical’ loveteams na hindi kinakailangan na mag-date para lang masabi na may chemistry sila. A movie project soon for the two kaya? Abangan!