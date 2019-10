Kyle Echarri and Francine Diaz: From Puppy Love to Forevermore!

ADVERTISING

KYLE ECHARRI

Real Name: Kyle John Echarri

Birth Date: June 20, 2003

Zodiac Sign: Gemini

Symbol: The Twins

Ruling Planet: Mercury

Quality: Mutable

Element: Air

Basic Trait: I Think

Closest Metal: Quicksilver

Lucky Day: Wednesday

FRANCINE DIAZ

Real Name: Francine Carrel Saenz Diaz

Birthdate: January 27, 2004

Zodiac Sign: Aquarius

Symbol: The Water Bearer

Ruling Planet: Uranus

Quality: Fixed

Element: Air

Basic Trait: I Know

Closest Metal: Aluminum and Uranium

Lucky Day: Saturday

HABANG tumatagal ay mas lalong bumobongga ang afternoon series na ‘Kadenang Ginto’. Newbies Kylle Echarri and Francine Diaz are making our teen hearts flutter dahil sa mga kilig scenes nila. Napanood niyo baa ng vlog ng binata nang tanungin niya ang dalaga kung pwede niya ito maging date sa Star Magic Ball? Kilig lang, ‘di ba?

Balita namin ay nagkakadebelopan na raw ang young stars behind the camera. Will the partnership transcend from ‘reel’ to ‘real’?

Gemini and Aquarius have a lot of similarities. Pareho sila ng outlook sa buhay kaya madali silang magkasundo. Kahit intellectually ay swak na swak sila sa ideas and opinions. ‘Yan ang dahilan kung bakit madaling ma-develop ang relationship ng dalawang zodiac. Gustung-gusto nilang mapag-usapan ang mga seryosong bagay lalo na pagdating sa long-term goals in life and love. Meron din silang pagkakasalungat, pero hindi ito big deal para matinag kung ano mang ‘special gift’ na tine-treasure nila sa kasalukuyan.

May mga pagkakataon na malungkot o detached ang Aquarius sa ka-partner nito. Good thing na hindi ito magiging big deal sa Gemini dahil busy rin itong ine-enjoy ang kanyang freedom. Mapabibilib nila ang isa’t isa sa pagiging dependent at pagte-treasure ng kanilang individuality. Pagdating naman sa romansahan ay bigay-todo rin ang dalawa. Kung minsan pa nga ay may gift of surprises pa!

This match is one of the strongest in the zodiac world. Pareho nilang gusto ang deep conversations about life at naa-appreciate nila ang kanilang individual projects. Sinusuportahan nila ang growth ng isa’t isa kaya very productive at meaningful ng pagsasamang ito!

Pasok sa banga naman pala talaga! Well, mukhang golden na golden ang arrive ng Kyle-Francine sa usaping pag-ibig, huh! Pang-Forever na ‘ata ito!

Pares-Pares

By Madam Damin