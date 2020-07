KUMPIRMADO NA: Ryza Cenon is 5 months pregnant!

ADVERTISING

THE MYSTERY is finally solved! Ryza Cenon is pregnant!

Ito ang balitang bumungad sa amin sa unang araw ng Hulyo. Ilang araw na rin naging viral ang shot hair look ni Ryza Cenon na ipinost nito sa kanyang social media accounts. Napaka-astig at fierce ng kanyang look. May ilan pa nga na sinasabing kahawig niya ang Korean superstar na si Lee Min Ho. May ilan naman na nagsabi na sana ay siya na lang ang gumanap bilang bidang babae sa Philippine adaptation ng classic KDrama romance-comedy na ‘Coffee Prince’.

Nang usisain ng mga fans kung bakit biglang nagdesisyon ang aktres na magpagupit, ang sabi lang niya ay dahil ito sa hair fall.

Hair Fall? Ano ang cause?

Now we know na ito ay isa sa mga side effects ng kanyang pagbubuntis. Binulaga ni Ryza ang mga followers niya by posting a very classy pictorial of the soon-to-be proud mom, na talagang malupit ang dating! Para nga itong pregnant action heroine na willing pa rin makipagbakbakan kahit na ito’y nagdadalang-tao.

Ang masaya pa nito ay alam na rin niya ang gender ng kanyang anak – it’s a boy!

Ang cinematographer na si Miguel Antonio Cruz ang current partner ng aktres. Sa aming pagsilip sa social media accounts ng dalawa, mukhang smooth-sailing ang pagsasama nila at maaliwalas ang aura ni Ryza. She’s naturally glowing!

Bago pa man nagkaroon ng Covid-19 pandemic ay inumpisahan na ni Ryza ang taping ng kanyang pelikulang ‘Sa Muli’ with Xian Lim at ‘Kunwari Mahal Kita’ with Nathalie Hart and Joseph Marco. Meron din itong natapos na thriller film entitled ‘Rooftop’ with Marco Gumabao and Rhen Escano. May action-themed series din itong ginagawa sa Viva.

Ayon kay Ryza, gusto sana nito magpakalbo totally. Naisip lang niya na kailangang hinay-hinay muna siya para sa continuity ng mga proyekto niya nan aka-on hold.

Masaya ang mga kaibigan ni Ryza tulad nina LJ Reyes at Chynna Ortaleza, na dalawa sa closest showbiz friends niya mula sa Kapuso network.

Nakakatuwa rin na both ABS-CBN and GMA greeted the new mom by writing articles about her delightful pregnancy. S’yempre, kami rin ay happy dahil sinusundan namin ang karera ni Ryza.

Kung big fan kayo ni Ryza, mapapanood muli sa GMA-7 ang ‘Ika-6 na Utos’ kung saan ginanap niya ang kanyang breakthrough role bilang Georgia. Sa Netflix naman ay mapapanood na ang pelikula nila ni JC Santos na ‘Mr. and Mrs. Cruz’.

Congratulations Ryza and Michael! We can’t wait to meet the Little Baby Boy in November!