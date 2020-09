KUMALAS NA SA GMAAC: Kris Bernal, lilipat na nga ba sa TV5?

ADVERTISING

ACTIVE na active sa kanyang sariling YouTube Channel ang Kapuso Homegrown Talent na si Kris Bernal. Kung hindi business o fitness related ang kanyang mga vlogs, palaging related sa mga showbiz commitments niya o mga personal na hilig ang kanyang fini-feature.

Marami ang napaisip sa recent video upload ng dalaga patungkol sa kanyang kauna-unahang guesting sa bakuran ng TV5 para sa talk show nina Pokwang, Pauleen Luna at Ria Atayde na ‘Chika, Besh’. Sa katunayan, sa ‘new normal’ ay ‘normal’ na ang pag-guest ng mga Kapamilya at Kapuso stars sa mga bagong programa ng TV5. Epekto na rin ito ng masaklap na sinapit ng ABS-CBN.

Kahit pa sabihin na ‘normal’ na ang pag-guest sa ibang network ay napaisip ang mga fans ni Kris Bernal dahil sa rebelasyon nito na after thirteen years ay hindi na ito contract star ng GMA Artists Center. In short, hindi na siya exclusive talent ng GMA-7 at puwedeng-puwede na talaga itong tumanggap ng TV o movie project sa ibang network kung meron man magka-interes sa kanya.

Nang magtanong ang isang fan nito kung bakit may guesting ito sa TV5, ito ang kanyang sagot:

“Well, it’s because my contract with GMA expired during this pandemic.”

Nagpaalam naman daw ito sa GMA kaya hindi na dapat gawan ng isyu.

“Yes, of course, I did. Oo naman. I informed my bosses about this guesting and they were okay about it. Siyempre, hindi ko po ito gagawin kung may makakabangga po ako or kung may masasaktan po ako, of course, hindi ko po ito gagawin.”

Sa katunayan, naghahanap ito ng bagong manager!

“I have no manager yet. Why? Hindi pa po ako nakakapag-decide or talagang pinag-aaralan kong mabuti kung sino ang puwedeng maghandle sa akin.

“Siyempre, dapat comfortable ako and alam mo iyon… ayon. So iyon iyong status ko.

“So, right now I’m freelance and I have no manager yet. I’m looking for a manager. Charing!”

Hanggang ngayon ay wala pa rin offer ang Kapuso Network sa dalaga. Naiintindihan naman daw ni Kris kung nadedelay ang negotiations nila ng kanyang home network na naging tahanan na niya simula nang mag-umpisa ito bilang contestant sa Starstruck Season 4. Dito ay nakasabayan niya sina Paolo Avelino at ang kanyang original loveteam mate na si Aljur Abrenica.

Parehong nasa bakuran na ng Dos sina Paolo at Aljur, na nakasama niya noon sa programang ‘All My Life’.

Will a possible reunion TV project or movie be in the works soon? Nagbibigay lang po ng ideas! Hek-hek-hek!

Goodluck to you Kris!