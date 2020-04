Kris Aquino, maraming natututunan sa paninirahan sa isla ng Puerto Galera

ADVERTISING

KALAHATING buwan na sa Puerto Galera si Kris Aquino at ang dalawa niyang anak na sina Josh at Bimby. Doon na sila inabutan ng lockdown kaya hindi na nakabalik ng Maynila.

Ayon kay Kris, may mga natutunan siya habang naninirahan sa isla.

“Marami akong natututunan sa buhay probinsya, lalo na tungkol sa realidad sa “resort” town. Ang mga residents may mga maliit na taniman ng gulay sa kanilang mga bahay pero walang palayan na malapit, kaya mahalaga talaga ang supply ng bigas.

“Masakit sa puso kasi dapat ngayon ang “peak season” ng mga Galerans (taga-Puerto Galera) for tourism,” lahad ng actress-TV host.

Naniniwala din si Kris na may dahilan kung bakit sa Puerto Galera sila na-trap para mag-quarantine.

ADVERTISING

“I believe we find ourselves in a specific area at a specific time as part of God’s plan,” lahad ni Kris.

“Nakapagpadala ako ng pera sa munisipyo ulit kanina para makatulong bumili ng 25 more cavans of rice for this week. Nakakataba ng puso yung sincere na pag thank you ni Mayor Rocky ng Puerto Galera.

“Thank you sa ngiti dahil na-appreciate ang konting effort; I am aware blessed kami nila kuya josh & bimb kasi meron kaming pwedeng maitulong,” sambit pa niya.

Para kay Kris mas “real” ang pakiramdam ng ginagawa niyang pagtulong ngayong wala na siya sa showbiz at wala rin sa pamilya niya ang nasa pulitika.

“I am no longer active in entertainment, nobody in my immediate family is in politics, so for me this makes it all the more REAL — walang inaasahang kapalit, nakikiisa lamang sa mga kapwa Pinoy.

“Paulit ulit ako laban nating lahat ito at importanteng magtulungan sa abot ng makakaya. Hindi ko rin naman kayang maging panatag ang loob dahil lang okay kaming tatlong mag-iina, habang napakaraming naghihirap, kaya nagsusumikap na makaambag kahit papaano.

“I was never raised to be selfish, I was always taught to SHARE,” pagdidiin ni Kris.